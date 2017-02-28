〈中部〉日月潭仍缺水 六蛙浮出水面

2017-02-28

〔記者謝介裕／南投報導〕受鋒面影響，南投縣雖籠罩在陰雨之中，惟對日月潭水庫蓄水量幫助不大，迄今銅製的「九蛙疊像」仍有六蛙浮出水面，顯見缺水危機仍未解除。

「九蛙疊像」係日月潭觀光景點之一，也是水庫有無缺水的重要指標，枯水期以來，長期在水面下的九蛙一隻隻露出水面，儘管天候陰雨不定，惟雨量不夠集中在集水區，對日月潭水庫進水量幫助有限。

水利署集集攔河堰管理中心及台電大觀電廠指出，日月潭滿水位為七四八．四八公尺，近半個月來，水位維持在七四六．二三公尺至七四七．五公尺之間，還好有仁愛鄉萬大水庫放流支援，目前每天仍能以平均每秒十五噸的水量，供應南投、彰化、雲林等縣約十萬公頃面積的民生、灌溉及工業用水。

惟該管理中心強調，假使三月底以前，仍無足夠的雨水流進水庫，缺水問題勢必更加嚴重。