〈中部〉鹿港夜間龍舟賽 擴大拉長一個月

2017-02-28

〔記者劉曉欣／鹿港報導〕越夜越美麗！今年彰化鹿港慶端陽系列活動將主打「夜的鹿港」，擴大去年「夜間龍舟」驚豔效果。縣長魏明谷強調，鹿港不只是一日遊的好去處，還要吸引國內外人士都「來去鹿港住一晚」！

縣府與龍舟委員會昨天在鹿港龍山寺舉辦今年鹿港慶端陽系列活動「龍王祭」的擲筊儀式，由魏明谷、鹿港鎮長黃振彥、福興鄉長粘禮淞、龍舟委員會總幹事吳文輝、執行長許東明、龍山寺管委會主委施輝雄鹿港鎮代會主席許志宏等人共同向觀世音菩薩、龍王尊神擲筊請示後，敲定五月十四日舉行龍王祭。

魏明谷表示，去年首度在福鹿溪舉辦「夜間龍舟」，迴響熱烈，因為晚間天氣涼爽，民眾可以直接坐在福鹿溪兩旁階梯看台觀賞龍舟賽，從福鹿溪到跨溪拱橋到龍舟，通通都有燈光點綴，讓夜間端午龍舟賽成為人氣景點。

結合古蹟 打造夜的鹿港

魏明谷強調，今年將把「夜間龍舟」擴大到「夜的鹿港」，除了福鹿溪的燈光點綴以外，將把鹿港重要古蹟、老街與歷史建築，也將加入燈光、燈籠的元素，讓鹿港的白天與夜晚有不同的風情，而鹿港目前已經有合法民宿，也有旅館業者進駐，就是要吸引更多人「來去鹿港住一晚」。

而今年「夜間龍舟」也將更有看頭，活動將拉長為一個月，「夜間龍舟」鎖定星期六、日登場，並將安排水上音樂會，打造福鹿溪為水上藝文舞台。