〈中部〉鹿港夜間龍舟賽 擴大拉長一個月
2017-02-28
〔記者劉曉欣／鹿港報導〕越夜越美麗！今年彰化鹿港慶端陽系列活動將主打「夜的鹿港」，擴大去年「夜間龍舟」驚豔效果。縣長魏明谷強調，鹿港不只是一日遊的好去處，還要吸引國內外人士都「來去鹿港住一晚」！
縣府與龍舟委員會昨天在鹿港龍山寺舉辦今年鹿港慶端陽系列活動「龍王祭」的擲筊儀式，由魏明谷、鹿港鎮長黃振彥、福興鄉長粘禮淞、龍舟委員會總幹事吳文輝、執行長許東明、龍山寺管委會主委施輝雄鹿港鎮代會主席許志宏等人共同向觀世音菩薩、龍王尊神擲筊請示後，敲定五月十四日舉行龍王祭。
魏明谷表示，去年首度在福鹿溪舉辦「夜間龍舟」，迴響熱烈，因為晚間天氣涼爽，民眾可以直接坐在福鹿溪兩旁階梯看台觀賞龍舟賽，從福鹿溪到跨溪拱橋到龍舟，通通都有燈光點綴，讓夜間端午龍舟賽成為人氣景點。
結合古蹟 打造夜的鹿港
魏明谷強調，今年將把「夜間龍舟」擴大到「夜的鹿港」，除了福鹿溪的燈光點綴以外，將把鹿港重要古蹟、老街與歷史建築，也將加入燈光、燈籠的元素，讓鹿港的白天與夜晚有不同的風情，而鹿港目前已經有合法民宿，也有旅館業者進駐，就是要吸引更多人「來去鹿港住一晚」。
而今年「夜間龍舟」也將更有看頭，活動將拉長為一個月，「夜間龍舟」鎖定星期六、日登場，並將安排水上音樂會，打造福鹿溪為水上藝文舞台。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
日月潭仍缺水 六蛙浮出水面
受鋒面影響，南投縣雖籠罩在陰雨之中，惟對日月潭水庫蓄水量幫助不大，迄今銅製的「九蛙疊像」仍有六蛙浮出水面，顯見缺水危機仍未解除。「九蛙疊像」…
網友回應
熱門新聞
- 輔大傳群眾拆蔣介石銅像 現場直播警民衝突
- 波頓：川普應重新協商一中
- 《東京觀察》台日兩國的另類「命運共同體」
- 騎車送飲料撞傷人 業務過失判3月
- 《謠言終結站》孕媽肚尖懷男肚圓懷女？ 醫師：沒任何科學根據
- 〈職場萬花筒〉我的面試經驗談
- 吳晟／失栽培 － 下
- 中市今晚再傳一氧化碳中毒事件 8人送醫
- 新增4鴨場染禽 高屏再現H5N8舊病毒
- 虎咬死人動物園又出事 黑熊趴車伸爪進窗
- 資生堂眼線筆出包 主動下架逾25萬支
- 等紅燈變違停 男打官司撤銷300元罰單
- 毒殺金正男前 北韓砲決5高官
- 繁花˙詩意˙家園情─華陶窯
- 社大海廢社淨灘 日大學師生來觀摩
- 蔡文騫／台23
- 吉普車強渡多納濁口溪 險滅頂
- 葛瑞芬43分新高 快艇延長賽首勝
- 馬：蔣當然有責任
- 落蒂 詩二首
- 小辭典》5G 萬物皆聯網就靠它
- 列名最塞城市 台南駁斥採樣不客觀
- 網傳韓國整牙快又好 牙醫揭真相
- 川普將提預算案 增國防支出540億美元
- 張智成《瘀青》忍傷 籲正視霸凌家暴
- 阿嬤墜落 消防車變凶車
- 仿冒＋竊密 美年損18兆 中國是首惡
- 「肯塔基雙塔不敵大三元怪物」 魏少驚世紀錄
- 曾俊華獲提名 林鄭月娥遭抗議
- 侍武士賽前「激將」先播上屆輸球影片
- 鐵達尼探險家 比爾派斯頓驚爆過世
- 冷面殺手自學 變身直播達人
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ma acknowledges Chiang’s role in 228
- 布局5G 中華電攜手諾基亞
- 邵雨薇不怕有洋蔥 傲秀天生好刀工
- 王心凌情路坎坷 明年可望覓新歡閃婚
- 桃園市府蔣銅像 將移除
- 台泰緬查毒逾1公噸 逮6台灣人
- 228莫名入獄 曾仲影「差點死掉」
- SBL「數據王」 全遭洋將攻佔
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉鹿港夜間龍舟賽 擴大拉長一個月
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分