〈中部〉兩土地公廟相鄰 「頭牙」合看布袋戲
〔記者陳鳳麗／草屯報導〕昨日是農曆二月初二「頭牙」，南投縣草屯鎮一條三十公尺長的正芬巷，有兩座土地公廟比鄰而居，兩廟昔屬不同聚落，現則為草屯福德功德會管理，信眾兩廟都拜，而功德會也請來布袋戲，戲棚搭在兩廟中間，請兩廟的土地公一起看戲。
昨日全台各地的土地公都很熱鬧，南投縣草屯鎮各聚落的土地公廟也都有信眾備供品前來拜拜，鎮區正芬巷有兩座相距不到十公尺的土地公廟，信眾大多會準備兩份供品和金紙，兩廟都拜，金紙也在兩廟各自的金亭焚燒。
由於「頭牙」有一說是土地公生日，兩廟的信眾準備的供品，除有三牲、麵線、水果、糖果餅乾外，還有麻糬，麻糬被認為會「黏錢」，可帶來財運。惟民俗專家前台灣省文獻會主委簡榮聰說，麻糬是糯米做的，是常民的食物，用糯米糰拜土地公，取得容易，又比稉米珍貴。
昨土地公生日 戲棚搭在兩廟中間
除了準備豐盛的供品外，福德功德會昨也請了一台布袋戲來演出，戲棚搭在兩廟中間，管理兩土地公廟的草屯鎮福德功德會幹部表示，過去比較角落的土地公廟屬中正里，位置較明顯的則屬明正里，現在則是明正、中正、玉峰和炎峰四里共同的守護神，昨日是土地公生日，戲棚搭在兩廟中間，就是希望讓兩廟的土地公一起看戲。
早期水圳分隔 現加蓋闢路成鄰居
據地方老一輩人士表示，短短三十公尺的小巷，會有兩座土地廟比鄰而居，是因昔日聚落在圳頭圳尾建土地公廟，守護大地和人民，而正芬巷早期是一條灌溉水圳，兩聚落的土地公廟都在水圳流過的後方「把水尾」，讓庄頭的財富不會外流，但後來水圳加蓋闢路，變成了現今的正芬巷，兩間土地公廟才成了鄰居。
●「頭牙」的由來
台灣民間信仰中，農曆每月的初二、十六都會「做牙」，做生意的人均會備供品拜土地公，農曆十二月十六是「尾牙」，二月初二則是「頭牙」，之所以「頭牙」不在正月而在二月，民俗專家簡榮聰表示，這是因古代「新正」互市休市，二月才開市的緣故。
簡榮聰說，「牙」的古字是「互」，古代人們約定每月初二、十六在「互」以物易物，交易結束就要祭拜互市的土地神，而土地神後來被人格化，而有了土地公的形象，一年第一個互市就是「頭互」，後寫成「頭牙」，而該日祭拜土地神，就被稱為土地公生日。
（資料來源：簡榮聰，文：記者陳鳳麗）
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標題：〈中部〉兩土地公廟相鄰 「頭牙」合看布袋戲
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