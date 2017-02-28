〈中部〉雲林已撲殺30禽場 昨天喘口氣

2017-02-28

〔記者林國賢／雲林報導〕禽流感降溫？雲林縣昨無新增預防性撲殺禽場，雲林縣動植物防疫所表示，目前仍有三場禽場送驗中，禽農仍須提高警覺，做好防疫工作。

防疫所統計，雲林縣今年已撲殺卅場禽場，包括廿七場雞、一場鵝及二場火雞，總計撲殺廿九萬七千多隻雞、六百八十隻鵝及三千四百七十二隻火雞，共有十二鄉鎮發生案例場，屬點狀散發。

雲林縣農業處長張世忠表示，為防堵禽流感疫情，鴨場需先通過檢驗，雲林縣截至前天已有七十二場送驗，其中有五十三場呈現陰性，兩場初檢陽性，其餘十七場仍在檢驗中，縣府會嚴格把關，發現異常一律回溯追蹤。

雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，因還有三場送驗中禽場，禽流感疫情還是險峻，包括化製車輛須先至西螺檢疫站等防疫措施仍會持續，尤其近日氣溫偏低，病毒較為活躍，禽農務必提高警覺。