| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉鰻苗量驟減 1尾漲到60元

2017-02-28

〔記者陳燦坤／雲林報導〕鰻苗價格拉尾盤，在捕鰻苗期結束前夕，價格突然漲了一倍，去年底鰻苗豐收導致價格走跌，不少業者都等著年初最後階段再進場買鰻苗「撿便宜」，不料今年初捕獲量突然銳減，價格大漲，許多業者扼腕不已，懊悔沒早些採購鰻苗。

捕撈期明結束 業者悔沒早點買

在去年尾牙前後全台捕獲的鰻苗達到四噸 ，多數業者樂觀評估這一季捕獲量應該可達到六、七噸，鰻苗每條由八、九十元跌到三十元，多數業者研判價格可能持續下滑，都心存觀望，暫時沒有意願購買，打算年初再來「撿便宜」。

由於鰻苗常在低溫時洄游至沿海，這期間寒流一波波來襲，不少漁民在夜間頂著冷風捕撈，養殖業者也評估鰻苗洄游量應該增加，沒想到半個月前鰻苗捕獲量開始銳減，不少漁民幾乎都空手而歸，林姓漁民表示，他捕撈鰻苗三十餘年，鮮少見到這種現象，過去鰻苗捕獲量的變化每年都是從冬至左右開始，慢慢遞減或增加，究竟是什麼原因造成鰻苗突然大量消失，他也無法解釋。

捕鰻苗期將在三月一日結束，屆時沿海捕撈鰻苗架設的圍網須撤走，養殖業者估算截至目前為止，台灣鰻苗捕獲量約四．二噸，因捕獲量不如預期高，鰻苗買氣轉強，巿場價格大漲，每條鰻苗價格由三十元漲到六十元，業者後悔已來不及，今年放養鰻成本恐居高不下。

養殖業者感歎這幾年鰻苗捕獲量時高時低，鰻苗價格難以掌握，或多或少影響養鰻業經營，部分業者為避免追高價格導致增加飼養風險，態度轉趨保守，僅維持原來的放養規模，未再增養。

廣告
  • 鰻苗捕獲量不如預期，價格大漲，每尾漲到60元。 （記者陳燦坤攝）

    鰻苗捕獲量不如預期，價格大漲，每尾漲到60元。 （記者陳燦坤攝）

  • 鰻苗捕撈期將結束，沿海圍網即將撤除。 （記者陳燦坤攝）

    鰻苗捕撈期將結束，沿海圍網即將撤除。 （記者陳燦坤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
日月潭仍缺水 六蛙浮出水面

受鋒面影響，南投縣雖籠罩在陰雨之中，惟對日月潭水庫蓄水量幫助不大，迄今銅製的「九蛙疊像」仍有六蛙浮出水面，顯見缺水危機仍未解除。「九蛙疊像」…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香噴噴✧咖哩燒子排
高麗菜味噌湯
酥炸小菜✧香菇蝦球
密技！煎魚不再黏鍋
轉寄

標題：〈中部〉鰻苗量驟減 1尾漲到60元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月28日‧星期二‧丁酉年二月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.