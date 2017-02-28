〈中部〉鰻苗量驟減 1尾漲到60元
2017-02-28
〔記者陳燦坤／雲林報導〕鰻苗價格拉尾盤，在捕鰻苗期結束前夕，價格突然漲了一倍，去年底鰻苗豐收導致價格走跌，不少業者都等著年初最後階段再進場買鰻苗「撿便宜」，不料今年初捕獲量突然銳減，價格大漲，許多業者扼腕不已，懊悔沒早些採購鰻苗。
捕撈期明結束 業者悔沒早點買
在去年尾牙前後全台捕獲的鰻苗達到四噸 ，多數業者樂觀評估這一季捕獲量應該可達到六、七噸，鰻苗每條由八、九十元跌到三十元，多數業者研判價格可能持續下滑，都心存觀望，暫時沒有意願購買，打算年初再來「撿便宜」。
由於鰻苗常在低溫時洄游至沿海，這期間寒流一波波來襲，不少漁民在夜間頂著冷風捕撈，養殖業者也評估鰻苗洄游量應該增加，沒想到半個月前鰻苗捕獲量開始銳減，不少漁民幾乎都空手而歸，林姓漁民表示，他捕撈鰻苗三十餘年，鮮少見到這種現象，過去鰻苗捕獲量的變化每年都是從冬至左右開始，慢慢遞減或增加，究竟是什麼原因造成鰻苗突然大量消失，他也無法解釋。
捕鰻苗期將在三月一日結束，屆時沿海捕撈鰻苗架設的圍網須撤走，養殖業者估算截至目前為止，台灣鰻苗捕獲量約四．二噸，因捕獲量不如預期高，鰻苗買氣轉強，巿場價格大漲，每條鰻苗價格由三十元漲到六十元，業者後悔已來不及，今年放養鰻成本恐居高不下。
養殖業者感歎這幾年鰻苗捕獲量時高時低，鰻苗價格難以掌握，或多或少影響養鰻業經營，部分業者為避免追高價格導致增加飼養風險，態度轉趨保守，僅維持原來的放養規模，未再增養。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
日月潭仍缺水 六蛙浮出水面
受鋒面影響，南投縣雖籠罩在陰雨之中，惟對日月潭水庫蓄水量幫助不大，迄今銅製的「九蛙疊像」仍有六蛙浮出水面，顯見缺水危機仍未解除。「九蛙疊像」…
網友回應
熱門新聞
- 輔大傳群眾拆蔣介石銅像 現場直播警民衝突
- 波頓：川普應重新協商一中
- 《東京觀察》台日兩國的另類「命運共同體」
- 騎車送飲料撞傷人 業務過失判3月
- 《謠言終結站》孕媽肚尖懷男肚圓懷女？ 醫師：沒任何科學根據
- 〈職場萬花筒〉我的面試經驗談
- 吳晟／失栽培 － 下
- 中市今晚再傳一氧化碳中毒事件 8人送醫
- 新增4鴨場染禽 高屏再現H5N8舊病毒
- 虎咬死人動物園又出事 黑熊趴車伸爪進窗
- 資生堂眼線筆出包 主動下架逾25萬支
- 等紅燈變違停 男打官司撤銷300元罰單
- 毒殺金正男前 北韓砲決5高官
- 繁花˙詩意˙家園情─華陶窯
- 社大海廢社淨灘 日大學師生來觀摩
- 蔡文騫／台23
- 吉普車強渡多納濁口溪 險滅頂
- 葛瑞芬43分新高 快艇延長賽首勝
- 馬：蔣當然有責任
- 落蒂 詩二首
- 小辭典》5G 萬物皆聯網就靠它
- 列名最塞城市 台南駁斥採樣不客觀
- 網傳韓國整牙快又好 牙醫揭真相
- 川普將提預算案 增國防支出540億美元
- 張智成《瘀青》忍傷 籲正視霸凌家暴
- 阿嬤墜落 消防車變凶車
- 仿冒＋竊密 美年損18兆 中國是首惡
- 「肯塔基雙塔不敵大三元怪物」 魏少驚世紀錄
- 曾俊華獲提名 林鄭月娥遭抗議
- 侍武士賽前「激將」先播上屆輸球影片
- 鐵達尼探險家 比爾派斯頓驚爆過世
- 冷面殺手自學 變身直播達人
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ma acknowledges Chiang’s role in 228
- 布局5G 中華電攜手諾基亞
- 邵雨薇不怕有洋蔥 傲秀天生好刀工
- 王心凌情路坎坷 明年可望覓新歡閃婚
- 桃園市府蔣銅像 將移除
- 台泰緬查毒逾1公噸 逮6台灣人
- 228莫名入獄 曾仲影「差點死掉」
- SBL「數據王」 全遭洋將攻佔
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉鰻苗量驟減 1尾漲到60元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分