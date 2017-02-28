〈中部〉嘉義區漁會代表選舉 藍綠激戰

2017-02-28

〔記者蔡宗勳、林國賢／綜合報導〕民進黨重返中央執政，準備進一步掌握長期是藍色鐵板塊的農、漁會，惟之前強攻雲林縣基層農會慘遭滑鐵盧，嘉義區漁會代表選舉成了下個一級戰區，藍、綠兩軍壁壘分明，廝殺激烈。

靠民主、社會運動崛起的民進黨，農漁會經營一直是其罩門，除嘉縣林派從國民黨帶槍投靠，縣內多數農會綠大於藍，其餘縣市大多是泛藍天下，民進黨日前瞄準雲林縣鄉鎮市農會代表選舉，結果踢到鐵板，幾乎全軍覆沒。

林派進逼 黃派力守 差距縮小

嘉義區漁會版圖包括嘉義縣、市，但以東石鄉、布袋鎮和義竹鄉的會員居多，之前大多由黃派（泛藍）所掌握，林派（泛綠）雖曾在陳水扁擔任總統時力攻，但無功而返，西線無戰事兩屆之後，這屆風雲再起，而且實力最為接近，成了全國各區漁會選舉關注熱區。

區漁會代表選舉三月十八日舉行，五十一個席次分成三十四個選區，除八個選區十六席同額競選，另二十六個選區都出現藍綠激戰情況，以往泛藍系統可以取得三十五席左右，泛綠不到其一半，不過這次綠軍有備而來，在朝的黃派雖仍居上風，但經林派猛攻，雙方差距已明顯縮小。

嘉義區漁會代表選舉前哨戰的總幹事資格審查，泛藍現任總幹事林俊雄遭行政院農業委員會判定沒有遴聘資格，在地方引發軒然大波，泛藍同仇敵愾；林俊雄說，已就資格問題向農委會申覆並提出行政訟訴，重點就是要打贏代表選舉這一戰，而且席次要拿得漂亮。

總統府國策顧問鄭慶祥則對嘉義區漁會泛綠選情表審慎樂觀，強調經多年扎實經營基層，已經迎頭趕上，翻盤的機會愈來愈濃厚。

雲林區漁會基層選舉將於三月十八日投開票，選出六十一席漁會代表，總幹事僅有現任績優總幹事林傳育登記候聘；據了解，漁會代表選舉共設四十個投開票所，其中有三十六個選區同額競選，選情尚稱平和，地方預估林傳育順利獲得聘任機會相當高。