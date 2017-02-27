〈南部〉（台南）運動公園去「中正」 議員：比拆銅像難？
2017-02-27
〔記者蔡文居／台南報導〕今年是二二八事件七十週年，台南市立棒球場在健康路前的牌樓寫著「台南市中正紀念運動公園」，台南市議員李文正昨天質疑，體育公園現在並非「中正紀念運動公園」，該牌樓字樣不倫不類，尤其在二二八前夕，更讓人覺得格外諷刺，南市銅像都拆了，難道拿掉「中正」兩字會比拆銅像困難嗎？對議員的質疑，市府昨天低調表示「不回應」。
市府低調不回應
李文正表示，台南市二年前就把學校的蔣介石銅像拆掉，最近也把一些公共場合的銅像拆掉頗獲好評，更引領全國，也間接帶動全國中央、地方加速拆蔣介石銅像的腳步，因為從最近解密的檔案，蔣介石就是二二八屠殺台灣人的元凶，是和希特勒並列的獨裁屠夫，尤其後來的清鄉白色恐怖統治，犧牲的台灣菁英不計其數。
李文正說，早在一年多前他就向市府反映，也在議會質詢過教育局，體育場（體育公園）的牌樓用獨裁者的名字實在不倫不類，應儘速拿掉，當時的教育局體育處也答應會儘速處理，不知道什麼原因到現在一直未處理，希望市府也能用拆銅像的魄力，所有「中正紀念」的名字都儘速拿掉，以落實轉型正義。
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