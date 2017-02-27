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〈南部〉培育表演藝術人才 金鐘影后授課

2017-02-27

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術中心去年引進國內外師資，規劃專業工作坊獲好評，今年由「讀劇」與「動物轉化」工作坊打頭陣，邀請金鐘影后王琄等人親自授課，即日起受理報名至三月十日，打造台灣表演藝術的重要培育基地。

衛武營培育表演藝術人才，自去年起舉辦九場專業工作坊，以聲音、肢體、表演等面向，規劃戲劇、音樂、馬戲、舞蹈、劇場製作，邀請林克雷特聲音訓練系統創辦人克莉絲汀．林克雷特、美國傳奇小丑彼得夏卜等劇場大師親自授課，超過一千五百名國內外專業表演者參與。

今年首推「讀劇」、「動物轉化」工作坊，將於四月十三日起跑，邀請金鐘影后王琄、台新藝術獎入圍人魏雋展等，多名重量級講師首次到高雄授課，後續再推出崑曲、巴洛克音樂等專業人才工作坊，促進表演藝術人才交流，培養藝文產業新血。

值得一提的是，王琄認為戲劇的力量，來自於利用具有想像力的聲音詮釋角色，將偕英國威爾斯大學戲劇博士何一梵等講師首度南下衛武營，以戲劇大師莎士比亞的作品為讀本，邀請南台灣演員一起重溫經典，閱讀四百多年來感動人心的戲劇。

衛武營也重視肢體表現，推出表演者古老的身體訓練「動物轉化工作坊」，邀請多次入圍台新藝術獎的魏雋展親自授課，集編導演於一身，帶領學員從觀察動物到系統性的訓練，感受潛在自身的動物爆發力。

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