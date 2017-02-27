〈南部〉手機攝影熱門景點 衛武營公園夯

2017-02-27

〔記者黃建華／高雄報導〕手機攝影正夯！南部地區民眾假日何處去？高雄市衛武營公園近來成為不少愛好手機攝影者的熱門景點，園內林蔭蓊鬱，綠意盎然，湖光水色、小橋流水、鳥叫蟲鳴，不論日出或夕照，舉家同遊，手機鏡頭隨處取景，都讓人絕美驚豔。

隨著科技進步，手機搭配的相機鏡頭越來越精良，畫素動輒一千二百萬、甚至一千六百萬以上，拍出的影像畫質幾乎不輸單眼相機，再加上智慧型行動電話幾乎可說人手一機，到處打卡、攝影留念，近來手機攝影正夯。

不少手機愛好者也熱中尋找都會秘境，透過手機鏡頭，幫家人和自己留下一張張動人美麗倩影，及一張張令人驚豔的風景。

過去有「都市之肺」美譽的高雄市衛武營公園，因園內有不少百年以上大樹，林蔭蓊鬱，小橋流水，風光綺麗，除了有不少民眾到此散步、騎單車休憩外，更成為愛好手機攝影者的熱門取景處。

林小姐就常帶小朋友到此運動、遊憩，順便請老公幫小朋友拍照，留下成長影像。

假日不知何處去的民眾，或許可到此一遊，順便試試手機攝影功力，幫自己和家人留下美麗影像。