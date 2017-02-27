〈南部〉高雄救雞價辦展售 雞湯免費嘗
2017-02-27
〔記者陳文嬋／高雄報導〕禽流感疫情趨緩，土雞價格下跌一成，購買力下跌一成五，近來網路瘋傳病雞流入市面、請大家不要吃雞，農委會製作圖卡闢謠，高市也未傳出疫情，市府農業局與產業合作，推出「夯豬燉雞饗高雄」，開放報名三天大爆滿，民眾認明合格標章，買雞煮熟放心食用。
禁宰令過後雞價開盤，到貨量增加一倍，市場供過於求，價格下跌一成，購買力減少一成五，中華民國養雞協會自提產銷調節，農委會同意屠宰並凍存八十萬隻，目前申請屠宰凍存約五十五萬隻，將持續產銷調節至三月九日，以穩定市場價格。
近來網路瘋傳「得了H5N6禽鳥會皮下出血，請民眾最近不要吃雞，不知道是不是病雞」，農委會製作闢謠圖卡，澄清病雞未流入市面，是獸醫師攔截病雞照片；呼籲民眾購買雞隻，應認明「防檢局屠宰衛生合格」標章，經過政府三層衛生安全把關，煮熟食用就能安心無虞。
市府高規格防疫，未傳出禽流感疫情，農業局近來與產業合作，包括「享樂雞」、「雄好豬」具有產銷履歷驗證，將於三月四、五日下午，舉辦高雄農特產展售活動，現場提供百菇享樂雞湯，回饋消費者免費品嘗。
農業局於三月二十六日推出「夯豬燉雞饗高雄」活動，民眾高雄物產館蓮潭旗艦店健康走萬步，品嘗香噴噴的火夯大豬、「享樂雞」畜禽料理，限量五百個名額，開放報名三天大爆滿，當天將開放部分名額供現場民眾參加。
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