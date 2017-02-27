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〈南部〉小檔案：林少貓

2017-02-27

林少貓（1865-1902年）是台灣早期的抗日領袖，與簡大獅、柯鐵虎並稱「獅虎貓抗日三猛」，林少貓常劫掠日本人或親日者的財物，日治時期總督府稱「為南台灣最慓悍、最令官憲棘手人物。」

相傳林少貓率兵馬，屯田居於鳳山後壁林（今日高雄小港區），但另一說是屏東麟洛。1902年5月26日，總督府命令日軍展開圍剿行動，林少貓身中5彈，死於後壁林城廓門外的水田中。

（記者葛祐豪整理）

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標題：〈南部〉小檔案：林少貓


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