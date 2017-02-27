〈南部〉林少貓抗日根據地闢公園 發起命名

2017-02-27

南高雄最大森林公園 今年動工

〔記者葛祐豪／高雄報導〕位於小港少康營區舊址、南高雄最大森林公園，預計今年內動工、明年完工，對於改善小港地區的空氣品質將有幫助；由於當地曾是林少貓抗日根據地，頗具歷史典故，地方也發起公園命名活動。

立委賴瑞隆指出，去年六月已協調地主台糖，優先開放五公頃綠地供民眾休憩之用，工務局則參酌北高雄的凹仔底森林公園開發模式，規劃十公頃森林公園，預計今年內動工，明年六月完成。

工務局粗估少康營區森林公園的開闢經費，約需三億元。賴瑞隆表示，未來將結合各界力量，共同完成十萬棵植樹計畫，改善小港地區的空氣、居住品質。

少康營區原為海軍陸戰隊營區，部隊於民國一百年遷離，將土地歸還給台糖，由市府進行開發規劃。經過六年，附近松金、山明、高松、泰山等里民，對這座南高雄最大森林公園也充滿期待。

地方表示，小港三分之一土地屬於臨海工業區，重工業林立導致空氣品質長期不良，闢建都市之肺的森林公園有其必要性。

三月底前票選新名 送市府參考

市議員陳麗娜則發起為新公園命名活動，號召鄉親一起發想新公園名稱，三月底前票選出結果，送給市府參考。

根據地方文史考察，原少康營區曾經是清末抗日領袖林少貓的根據地，他在這個名為「後壁林」的地方留下許多英勇事蹟。陸戰隊進駐後，這裡再度成為軍事要地，民國九十二年SARS期間，更曾被指定為隔離營區。六年前隨著陸戰隊的遷離，這塊土地終止了一百多年的軍事傳奇。