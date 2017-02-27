〈南部〉台東推環保減塑 商家簽承諾書

2017-02-27

〔記者陳賢義／台東報導〕推動環保減塑及解決垃圾問題，台東縣政府昨邀集量販店、超級市場、連鎖飲料店及連鎖便利商店等商家簽署承諾書，自明年一月一日起不再提供購物塑膠袋，並公布新增管制使用對象，包括藥局及藥粧店、醫療器材行、家電攝影、資訊及通訊設備零售業、書籍及文具零售業、洗衣店業、飲料店業及西點麵包店業，違者將依法裁處一千兩百元到六千元罰金，沒有宣導及蜜月期。

自三月一日起推動減塑城市，籲民及公部門和商家共同響應，從日常生活習慣改變，自備購物袋、拒絕購買過度包裝產品、不使用一次性產品（餐具及盥洗用具）、塑膠袋重複使用、使用透明垃圾袋，自七月一日起若使用不透明垃圾袋，垃圾車有權拒絕收取，且正式開罰一千兩百元至六千元。