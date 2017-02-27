〈南部〉土地公慶生 車城福安宮萬頭攢動

2017-02-27

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕今天是福德正神生日，由於適逢二二八連假，上萬名信徒擠進屏東縣車城福安宮為土地公祝壽，來自各地的陣頭神轎互相較勁，精采的表演吸引民眾駐足，更成為攝影愛好者取景的勝地，將福安宮周邊擠得水洩不通，熱鬧場景不輸農曆過年走春人潮。

2萬多尊神像 陸續「回娘家」

連假加上好天氣，來自全台各地上萬名信徒湧入福安宮，造成車城地區大壅塞，福安宮廟前廣場的神轎及陣頭大拚場，熱鬧場面宛如土地公慶生嘉年華會，綠豆蒜、紅仁鴨蛋、洋蔥等特產攤販也趁機大發利市。

信徒眾多的福安宮，堪稱台灣最大的土地公廟，兩萬多尊外地土地公分靈陸續「回娘家」場面壯觀，廟方擔心信徒領錯神像，今年仍依慣例製作號碼牌標示，一個個編號神像蔚為奇景，成為每年土地公生日時的特殊景象。

廟方表示，土地公生日是福安宮年度盛事，從農曆年後就會不斷湧進信徒，多年來分靈到全台各地的土地公，都會在此時回娘家，早年沒作編號，神像幾乎都長得一樣，經常出現請錯神像回家的尷尬事，讓廟方相當苦惱，近年來依賣場寄物方式編號，果然不再出現請錯神的情況。