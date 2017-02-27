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〈南部〉台東交管 支道紅燈苦等20分鐘

2017-02-27

〔記者黃明堂／台東報導〕二二八連續假期，台東縣省道車流量大，警方於重要路口實施交管，全力維持省道暢通，卻苦了支道車輛，最長等候紅燈時間長達廿分鐘，引起部分駕駛人忍不住喊「等太久了啦」！

讓省道先行 駕駛哀哀叫

台東市富岡里一位民眾上午開車想到台東市區，在省道路口遇到紅燈，兩位警察在號誌燈下交管，省道車多但順暢，一分鐘、二分鐘過去，燈號竟然都還沒切換，他開始不耐，這一等，竟然等了十分鐘，早已有人大喊「等太久了啦」！

事實上，這裡等十分鐘紅燈，還不算最長的，台東警察局表示，為確保省道順暢，有些路口會視車輛回堵情況，號誌加長比例至廿分鐘輪放。

台東警分局表示，針對台十一線富岡到成功、台九線綠色隧道及初鹿到關山等地區重要路段實施交通管制，幹道與支道輪放比例約十分鐘。

富岡、綠隧 輪放等最久

不過，富岡是東海岸入口，綠色隧道是往縱谷的入口，警方特別加強監控省道車流量，一見有回堵情形，即加倍延長號誌時間到廿分鐘，面對部分民眾抱怨，警方也只能請用路人耐心駕駛。

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  • 台東台11線富岡路口，昨天由警方交管，省道車流順暢，支道卻被管制10分鐘。（記者黃明堂攝）

    台東台11線富岡路口，昨天由警方交管，省道車流順暢，支道卻被管制10分鐘。（記者黃明堂攝）

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