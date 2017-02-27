〈台北都會〉一年拿八標案？ 客委會遭爆圖利特定廠商
2017-02-27
「大大樹」策畫又參與決標 最後廢標
〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市文化局長鍾永豐去年十月由客委會主委轉任局長、曾年有接任主委，但上任不到一年爆出客委會圖利特定廠商，與鍾永豐有合作關係的大大樹音樂圖像公司連續標下客委會八件招標案，總經費一千一百多萬元，民眾並投訴，指「二○一七台北市客家文化節」標案內容由大大樹策畫設計，大大樹又參與決標，涉嫌違反《採購法》，東窗事發後，客委會才予以廢標。
主委曾年有：同仁有疏失要檢討
曾年有下午對媒體坦承，同仁有疏失、要檢討；他晚間則再說明，「二○一七台北市客家文化節—蕭如松紀念音樂委創及展演企劃書徵求」標案，於今年二月上網公告，預計上週要結標，有廠商於決標前提出疑義，因此客委會依《採購法》廢標，未來將做好資訊揭露，再重新招標。
不過，大大樹音樂圖像公司為生祥樂團的發行公司，而鍾永豐過去也是生祥樂團長期配合的作詞人。民眾爆料，大大樹不僅一年拿下客委會八個標案，還設計二○一七台北市客家文化節標案，該案總經費五百萬元，大大樹依法不得參加投標，但客委會護航讓大大樹投標，且標案企劃書所設定的執行人員皆為大大樹創辦人的關係人。
曾年有否認大大樹標下八案，但他不清楚確切數字，需等同仁調查。鍾永豐則強調所有標案都是通過《採購法》程序；至於他自己早在二○○九年後就未與大大樹有任何合作關係，台北市客家文化節標案發生問題時，他也已不是客委會主委。
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