〈台北都會〉搶救世大運票房 祭「抵稅」優惠

2017-02-27

〔記者何世昌／台北報導〕世大運八月登場，預計五月底、六月初開始售票，但北市府多次調查顯示七成民眾不願購票入場，為了避免票房慘淡，北市府也請獅子會、扶輪社等團體認購，教育部體育署也祭出「抵稅」優惠，呼籲企業主多多認購；至於市議員憂心票房不佳，主張提早賣票、以免滯銷。

由於世大運開閉幕節目單、國手名單、賽會時程五月才出爐，世大運執委會預計五月底、六月初正式販售門票。依現行規劃，世大運賽事的預、複賽普遍訂價兩百元，決賽則是三百元，但部分票價因賽項熱門程度、座席視野而差別訂價；世大運執委會預計販售賽場的「單日票」，即單日內同場地的競賽，可不限場次觀看。

新黨市議員陳彥伯指出，北市府研考會民調多次唱衰世大運，結果顯示七成民眾不願購票入場；若不及早賣票，票房堪慮。

據了解，北市府私下請託獅子會、扶輪社認購門票。另外，教育部體育署副署長王水文本月廿三日出席「世大運感恩餐會」也向企業主喊話，根據《制定運動產業發展條例》，大量採購門票，視為促進運動產業發展，企業可依法抵稅。

但為保障民眾購票入場權益，各項賽事設定企業或團體認購上限。世大運執委會說，以網球為例，八月廿一至廿七日為網球預、複賽，座位一千席，認購上限為七百席；八月廿八至廿九日為網球決賽，座位四千席，認購上限為兩千席。但詳細購票方案還在規劃，抵稅方案也尚未定案。

另外，世大運執行長蘇麗瓊透露，除了認購外，世大運門票將分普通票、國外觀光旅遊套票，後者已與旅行業者洽談，預計下個月釋出，讓國外遊客可配合賽事，提早規劃來台行程。