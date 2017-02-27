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〈台北都會〉〈東強西弱 北盛南衰〉商圈「大帶小」 翻轉拚人潮

2017-02-27

全市共59商圈 發展差很大

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市共有五十九個商圈，但不僅各商圈知名度、人潮發展懸殊，連北市府今年的一千五百萬元商圈補助推廣計畫經費，都只有廿六處商圈取得，未獲得補助的商圈皆為缺乏組織或組織性較弱的商圈，使商圈發展懸殊情況難以改善。寧夏夜市觀光協會理事長林定國直說，市政府「看起來很努力，但沒有觸及到地方需求」。

補助推廣經費 僅26處取得

今年的商圈補助推廣計畫經費為一千五百萬元，由商圈組織提出申請，並由各商圈提案競爭，但今年僅二十八個商圈參與，審查後由二十六個取得。但獲得補助的商圈組織發展本來就成熟，而組織較不積極的商圈，在資源缺乏下漸趨沒落，使得台北市商圈「東強西弱、北盛南衰」的情況越來越明顯。

寧夏夜市：市府未觸及需求

商業處澄清，投入商圈的經費不僅一千五百萬元，有的會以專案計畫方式給予輔導，或提計畫向中央申請地產基金，如艋舺商圈就獲得經濟部補助五百萬元，對於組織發展較弱或無組織商圈，商業處也會進行輔導，並舉辦商圈嘉年華讓彼此促進交流，以商圈「大帶小」方式，讓熱絡商圈以活動串聯較沒落商圈。

商業處：輔導沒落 促進交流

商圈產業聯合會理事長周水美與林定國對北市府作為均給予高度肯定，周水美說，商業處給的補助不多，卻能讓商圈凝聚向心力，拿政府資源畢竟會比較費工，自然要商圈有一定的自發性。林定國則表示，市府對於西區商圈的振興也投入很多，但在地人本身不熱情或只是掛名沒在運作的都有，這種想幫也推不動，所以建議市府在資源分配上，可以多注重在通知地方上，多透過各種管道傳遞資訊，總會讓有心人願意跳出來。

商業處回應，除發函通知各商圈外，他們也有在官網及臉書粉絲團公布，讓一般店家皆可了解及參加，未來會加強宣傳。

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  • 大同區的大龍峒商圈發展每況愈下。（記者黃建豪攝）

    大同區的大龍峒商圈發展每況愈下。（記者黃建豪攝）

  • 東西區商圈發展差異大，西門町為西區少數發展熱絡的代表。（記者黃建豪攝）

    東西區商圈發展差異大，西門町為西區少數發展熱絡的代表。（記者黃建豪攝）

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