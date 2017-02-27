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〈台北都會〉地下道換LED燈 騎士：暗到看攏無

2017-02-27

三重工務課立即改成70瓦

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市三重區力行地下道為配合節能減碳，兩側機車道原用黃光鈉氣燈，近期汰換為ＬＥＤ節能燈具，發出白光；機車騎士、路過行人卻紛紛指出「怎麼比本來暗了這麼多」、「怎麼越換越暗」。三重區公所接獲反映後，將原來四十瓦ＬＥＤ節能燈具更換為七十瓦，換下來的四十瓦燈具將用在其他地方。

一名機車騎士說，大白天從光亮地方遁入地下道，視覺需要適應，先前的黃光燈具仍可看到前方，汰換成白光燈具後卻什麼都看不見，差點撞上一旁護欄，有時騎腳踏車進入地下道，也感覺太暗，「實在危險！」

附近居民表示，政府花了錢換燈具，卻是越換越暗，幾乎天天都走這個地下道，視覺明顯感受有差。

三重區公所工務課長羅澤憲表示，為配合節能減碳而將原有燈具汰換成ＬＥＤ節能燈具，耗電量僅原本的三分之一，汰換後照明度都有符合相關規定，在用路人反映太暗的問題後，已更換成七十瓦燈具，將持續觀察使用狀況，汽車道也規劃將汰換使用ＬＥＤ節能燈具。

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  • 三重區力行地下道機車道日前汰換燈具，豈料換後讓機車騎士、行人紛紛怨懟「好暗喔」。（記者李雅雯攝）

    三重區力行地下道機車道日前汰換燈具，豈料換後讓機車騎士、行人紛紛怨懟「好暗喔」。（記者李雅雯攝）

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地下道換LED燈 騎士：暗到看攏無

三重工務課立即改成70瓦新北市三重區力行地下道為配合節能減碳，兩側機車道原用黃光鈉氣燈，近期汰換為ＬＥＤ節能燈具，發出白光；機車騎士、路過行…

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