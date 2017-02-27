〈台北都會〉台北榮家釋床位 不限老人身分
2017-02-27
〔記者張安蕎／新北報導〕坊間老人養護機構費用高昂、床位難求，台北榮譽國民之家為活化空房，本月中開放不具榮民資格、年滿六十五歲的長者申請入住，首階段釋出八個安養床位。
明年可望有30床位
全台十六間榮譽國民之家，平均空床率約十五％，被外界批評為養蚊子、浪費資源。國軍退除役官兵輔導委員會今年推動一般長者自費入住試行計畫，開放台北、新竹、中彰等十一間榮家的餘裕床位；其中位於三峽區白雞山的台北榮譽國民之家，是新北市唯一開放一般長者申請入住的榮家，第一階段釋出八個安養床位，現有兩人申請入住，待部分老舊建物修建完工，明年可再釋出廿六至卅個養護及失智照顧床位。
安養費僅1萬2千元
台北榮譽國民之家副主任曾竹生表示，台北榮家佔地廣達卅六公頃，有大面積公園綠地，並提供門診及文康服務，每人每月安養費僅一萬兩千元，較一般養護機構收費低。台北榮家共有八○三床，已有七百多人入住，試行一般長者入住計畫，僅開放榮家五％以內的總床位數供外界申請，並保留十％床位，以配合政府機關供緊急災難安置用，試行三年後，將視民眾進住需求及情況逐步開放。
社會局老人福利科股長石育華說，市府針對低收、中低收、身障等弱勢資格者提供安置補助，供低收入長者入住的養護機構市立仁愛之家床位已額滿多時，私立養護機構因收費不一，常令民眾不易選擇，樂見榮民之家釋放餘裕床位供外界申請，未來會協助轉介合宜個案。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
地下道換LED燈 騎士：暗到看攏無
三重工務課立即改成70瓦新北市三重區力行地下道為配合節能減碳，兩側機車道原用黃光鈉氣燈，近期汰換為ＬＥＤ節能燈具，發出白光；機車騎士、路過行…
網友回應
熱門新聞
- 《鐵達尼號》男星手術併發症過世 享壽61歲家人哀痛
- 中國女疑跳河輕生 太胖沉不下去保一命
- 紐奧良嘉年華 小貨卡撞人群28傷
- 嫌犯墜谷脫逃 中打提通聯︰絕無瞞檢
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ex-president Ma in US for 12-day visit with leaders
- 〈愛瘋迷〉鬼怪大叔 擁抱愛情有條件
- 大鵰搖頭丸 小心成癮沒命
- 台韓學術連線 共同面對歷史創傷
- 川普明國會演說 美股不安
- 瞞孕妻找妹「喝春酒」 男約砲不成反遭囚
- 疑瓦斯外洩 台中一家3口中毒送醫
- 好市多加油站試營運 每公升便宜3元
- 多彩拼貼巴塞隆納─西班牙
- 辛龍翻盤沒中獎 1.2億攏係假
- 不要命！ 騎上五楊高架 還玩手機
- 自由廣場》中國的228論述困境
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Executive Yuan approves NAA document collection
- 法大選馬克宏民調竄升 雷朋怪媒體偏心
- 張景森拋點子…中正紀念堂變立法院
- 姚元浩護愛王心凌 嗆隋棠美工刀之說
- 沃奎茲搶頭牌 美媒仍挺殷仔
- 扎根嘉義 草草戲劇節今年布，可以
- 手機擲筊定生死 女縱身跳海獲救
- 李達達／等紅燈
- 《健康充電站》乳癌治療講座
- SBL》季後賽大洗牌 B.戴維斯滑一跤 金酒利多
- 木棒聯賽》穀保、平鎮今爭冠 高一強打扛重任
- 川普大戰媒體 不去白宮記協晚宴
- 02/27 各報重點新聞一覽
- 抗衡美國 中國增強海軍
- 論文造假風暴//教育部最新調查 楊泮池可保留2學術殊榮
- 《社論》對中資購併台灣高科技嚴正說不！
- 自由廣場》月加班限46小時合理嗎？
- 自由廣場》台中●華府●西雅圖
- 國民黨魁選舉》319案 詹啟賢最快週三赴國民黨說明
- 移民新令 害小阿里遭機場留置
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taiwan to aid Nauru in egg production
- NBA》邁向衛冕 騎士再補明星控衛
- 捨近求遠躲追殺？在新竹中槍 友送台北急救
- 機捷月台漏水 疏於保養造成
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉台北榮家釋床位 不限老人身分
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分