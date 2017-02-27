〈台北都會〉台北榮家釋床位 不限老人身分

2017-02-27

〔記者張安蕎／新北報導〕坊間老人養護機構費用高昂、床位難求，台北榮譽國民之家為活化空房，本月中開放不具榮民資格、年滿六十五歲的長者申請入住，首階段釋出八個安養床位。

明年可望有30床位

全台十六間榮譽國民之家，平均空床率約十五％，被外界批評為養蚊子、浪費資源。國軍退除役官兵輔導委員會今年推動一般長者自費入住試行計畫，開放台北、新竹、中彰等十一間榮家的餘裕床位；其中位於三峽區白雞山的台北榮譽國民之家，是新北市唯一開放一般長者申請入住的榮家，第一階段釋出八個安養床位，現有兩人申請入住，待部分老舊建物修建完工，明年可再釋出廿六至卅個養護及失智照顧床位。

安養費僅1萬2千元

台北榮譽國民之家副主任曾竹生表示，台北榮家佔地廣達卅六公頃，有大面積公園綠地，並提供門診及文康服務，每人每月安養費僅一萬兩千元，較一般養護機構收費低。台北榮家共有八○三床，已有七百多人入住，試行一般長者入住計畫，僅開放榮家五％以內的總床位數供外界申請，並保留十％床位，以配合政府機關供緊急災難安置用，試行三年後，將視民眾進住需求及情況逐步開放。

社會局老人福利科股長石育華說，市府針對低收、中低收、身障等弱勢資格者提供安置補助，供低收入長者入住的養護機構市立仁愛之家床位已額滿多時，私立養護機構因收費不一，常令民眾不易選擇，樂見榮民之家釋放餘裕床位供外界申請，未來會協助轉介合宜個案。