〈台北都會〉新北公車亭、站牌 3月起公告禁菸

2017-02-27

9月起違者最高罰1萬元

〔記者賴筱桐／新北報導〕等公車不必再吸二手菸！新北市政府推動無菸環境，將全市一千多處公車候車亭及四千支公車站牌納入禁菸範圍，三月一日起公告宣導六個月，九月一日起，違者開罰兩千元至一萬元。多數民眾肯定這項政策，但有癮君子抱怨，室內、戶外都祭出禁菸令，吸菸者權益在哪？

衛生局健康管理科科長林惠萍表示，據統計，新北市一○○至一○四年，不論成人、國中及高中青少年，吸菸率皆高於全國，顯示民眾對無菸環境共識仍待加強；市府於一○四年九月，將林口區四十九處公車候車亭公告為禁菸示範區，民眾反應良好，今年擴及全市。

範圍擴及人行道空間

林惠萍說明，全市共一千零九十七座有屋簷頂蓋的公車候車亭與四千支站牌納入禁菸區域，為避免判斷困難，均以公車停靠區標線範圍為主，向內延伸至人行道空間。三月一日起公告六個月，九月一日開始取締違規，期間將委託專業團隊執行宣導工作，包括張貼標誌、發宣傳單、現場舉牌、派員勸導等。

董氏基金會籲製作標誌

董氏基金會菸害防制組主任林清麗表示，新北市府響應無菸環境政策，把公車亭、站牌全面納入禁菸範圍，具一致性，幫助民眾遠離二手菸害，她給予肯定及支持；其優點是對國人健康多一分保障，但她擔心新制上路後恐形同虛設，建議主管機關製作清楚簡單的標誌，張貼在公車亭及站牌周邊加強宣導，相信多數人會守法。

癮君子抱不平批管太寬

菸齡近三十年的陳先生說，吸菸者須尊重他人權益，避免影響別人，他肯定這項新措施，願遵守規定；林先生認為政府管太寬，不論室內、戶外走到哪都禁菸，卻沒有告訴大家「什麼地方可以吸菸」，對癮君子太不公平。