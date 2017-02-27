〈北部〉上將梨遭寒害 農嘆保費高理賠少

2017-02-27

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕農作物天然災害保險前年選定高接梨試辦，去年將寒害與颱風保單脫勾，投保人數成長到十七人；今年初上將梨受到寒害災損，農友嘆氣投保兩萬九千元，僅拿到理賠金三萬六千元，真的不夠用。宜蘭縣政府農業處表示，會向中央反應，評估檢討保險制度。

受到一、二月寒害影響，宜蘭縣高接梨接穗著果率不佳，平均損害率達二十二％，部份果園需重新嫁接，增加的成本對果農造成極大負擔，宜蘭縣代理縣長吳澤成、三星鄉長黃錫墉和農糧署東區分署宜蘭辦事處主任陳淑美等人昨到場會勘，農民陳情補助不夠，保險制度也有問題。

四十八歲林承宗種梨八年，種植面積約六分地，他說，以他為例，投保金額要兩萬九千元，這次寒害實際拿回理賠金額僅三萬六千元，但栽種成本近五十萬元，補助加保真的太少。

「保費太高、理賠太少。」林承宗指出，現在的保費雖是農糧署、縣府、農友各自負擔三分之一，但政府補助如果取消呢？農友根本無力負擔這樣高的保費，如果保費能降低，理賠金額達到成本的三分之一，才是真正對農民有幫助的保險制度。

吳澤成說，寒害是經常性發生的災害，政府應該一起協助農民，除了加速勘查給予協助，救助標準也會建議中央檢討，否則一公頃中央最高救助六萬元，保險最多理賠六萬元，縣府加碼六千元，與每公頃所需的百萬元成本，真的差太多。農業處長陳德星指出，從補助方式到保險制度，農業處會向中央反映，看看如何檢討才是對農民有最大的幫助。