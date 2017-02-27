| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉上將梨遭寒害 農嘆保費高理賠少

2017-02-27

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕農作物天然災害保險前年選定高接梨試辦，去年將寒害與颱風保單脫勾，投保人數成長到十七人；今年初上將梨受到寒害災損，農友嘆氣投保兩萬九千元，僅拿到理賠金三萬六千元，真的不夠用。宜蘭縣政府農業處表示，會向中央反應，評估檢討保險制度。

受到一、二月寒害影響，宜蘭縣高接梨接穗著果率不佳，平均損害率達二十二％，部份果園需重新嫁接，增加的成本對果農造成極大負擔，宜蘭縣代理縣長吳澤成、三星鄉長黃錫墉和農糧署東區分署宜蘭辦事處主任陳淑美等人昨到場會勘，農民陳情補助不夠，保險制度也有問題。

四十八歲林承宗種梨八年，種植面積約六分地，他說，以他為例，投保金額要兩萬九千元，這次寒害實際拿回理賠金額僅三萬六千元，但栽種成本近五十萬元，補助加保真的太少。

「保費太高、理賠太少。」林承宗指出，現在的保費雖是農糧署、縣府、農友各自負擔三分之一，但政府補助如果取消呢？農友根本無力負擔這樣高的保費，如果保費能降低，理賠金額達到成本的三分之一，才是真正對農民有幫助的保險制度。

吳澤成說，寒害是經常性發生的災害，政府應該一起協助農民，除了加速勘查給予協助，救助標準也會建議中央檢討，否則一公頃中央最高救助六萬元，保險最多理賠六萬元，縣府加碼六千元，與每公頃所需的百萬元成本，真的差太多。農業處長陳德星指出，從補助方式到保險制度，農業處會向中央反映，看看如何檢討才是對農民有最大的幫助。

廣告
  • 由於今年1到2月受到寒害影響，宜蘭縣高接梨接穗著果率不佳，平均損害率達22％。（記者簡惠茹攝）

    由於今年1到2月受到寒害影響，宜蘭縣高接梨接穗著果率不佳，平均損害率達22％。（記者簡惠茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
轉彎死亡車禍 苗栗工務段拒勘

地方盼加裝警示設施苗栗縣頭份市濫坑里尖豐路上一處轉彎處，十八日發生死亡交通意外，地方盼相關單位加裝防撞軟桿，並在該路段反射鏡設置閃爆燈。縣議…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
野餐趣✧豬排飯糰
暖呼呼✧芋頭排骨湯
喝甜湯✧芋頭西米露
檸檬汁能去汙垢？
轉寄

標題：〈北部〉上將梨遭寒害 農嘆保費高理賠少


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月27日‧星期一‧丁酉年二月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.