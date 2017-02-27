〈北部〉佛教摩崖石刻經 17米高壯觀

2017-02-27

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣文化局舉辦石刻藝術展，展出至聖先師孔子與氣勢恢宏的北朝佛教文物，共有五十三幅自漢代以來的歷代孔子拓印畫像，另外高達十七米的《石頌》、《大空王佛》等佛教摩崖刻經氣勢驚人、震撼人心，讓走進展場的民眾嘆為觀止。

「大哉孔子聖像．聖跡圖展」暨「北朝佛教摩崖刻經拓片展」昨日在文化局美術館開展，展品成列多項漢代壁畫、孔子像及佛經拓片，並採高模擬技術製作，完整還原歷代孔子畫像風貌。

其中高達十七米的鄒城鐵山《石頌》及十二米的東平洪頂山《大空王佛》等十四幅經典石刻拓片，是來自魏晉南北朝時期的摩崖石刻經文，約有一千五百年歷史，目前均懸掛於美術館大廳，拓片還因長度高過樓層，只好延展垂至地面，遠望相當壯觀。

文化局副局長曾芳榮說，籌備已久的展覽，以單元式展場介紹，輕鬆讓民眾穿越歷史迷霧，一覽孔子聖跡，並獨步感受具有強烈視覺震撼的北朝佛教文化經典作品，目前展期僅至三月廿三日，歡迎民眾走訪參觀。