〈北部〉東部快鐵促進會 爭列特別預算

2017-02-27

前身是北宜直鐵促進會

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣北宜直鐵促進會決定更名東部快鐵促進會，希望結合宜蘭、花蓮與台東，擴大力量爭取興建。促進會要求新政府兌現曾在民國九十三年已核定的「東部鐵路快速化方案」，包括北宜直鐵、北迴線改善及花東線全線雙軌，應納入國家八年重大建設項目早日實施；促進會昨請立委陳歐珀協助爭取，陳將安排拜會花、東立委與交通部長、行政院長等人對話。

宜蘭爭取北宜直鐵多年，九十五年因環評委員做出「不應開發」決議。當時環評委員認為，交通部規劃路線經過水源保護區，還有九處地質斷層，都是敏感地帶，且有奇立丹遺址等，不利開發，全案胎死腹中。

游鄉錫堃任榮譽會長

地方爭取翻案，民國一百年，交通部提出兩條新路線重新評估，全案重起爐灶，但迄今仍未定案；宜蘭各界去年六月成立北宜直鐵促進會，最近更名東部快速鐵路促進會，由前行政院長游錫堃擔任榮譽會長、長榮鳳凰飯店董事長陳正曜擔任會長、立委陳歐珀擔任顧問團團長，訂三月二日在縣議會舉行成立大會。

陳正曜說，國五已通車十年，對台灣東部發展實質助益有限，反而帶來交通阻塞，公路承載量不足，一○八年蘇花改全線通車後，雪隧塞車問題勢必更嚴重，北宜直鐵是東部鐵路提速計畫的一環，行政院已在九十三年核定「東部鐵路快速化方案」，包括北宜直鐵、北迴線改善及花東線全線雙軌等。

結合宜花東三方力量

陳正曜表示，促進會改名是希望結合花東擴大力量，要求中央落實政策執行，才能達到台北到宜蘭三十五分鐘、到花蓮一．五個小時、到台東三．五個小時（目前六個小時），真正落實一日生活圈目標，東部快鐵攸關宜花東發展，否則東西部交通運輸時間落差太大，城鄉發展失衡會愈來愈嚴重。

立委陳歐珀說，宜縣鐵公路運輸已呈飽和，新路網的交通運能迫在眉睫，北宜直鐵已納入行政院八千億元前瞻基礎建設計畫評估，但交通部長賀陳旦好像不支持，他會安排促進會拜會花蓮與台東立委，結合力量爭取東部快鐵，也會安排與賀陳旦、行政院長林全對話，必要時會向總統蔡英文陳情，要求將東部快鐵列入特別預算興建。