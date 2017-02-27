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〈北部〉日本考察污泥再利用 竹縣將效法

2017-02-27

〔記者廖雪茹／新竹報導〕日本宮崎縣將污水處理廠產生的污泥，回收製成肥料，並作為發電燃料源，推動循環經濟；新竹縣長邱鏡淳赴日觀摩考察後表示，新竹縣將效法。

新竹縣環保局表示，日本宮崎縣歷經卅九年努力，下水道接管率達八十五％，共有六處污水處理廠處理生活污水，所產生的污泥，發酵後經過脫水、乾燥，製成肥料，以每公斤三日圓賣給花店或園藝公司、農家、學校、社區、個人等，所得繳入公庫。

此外，污泥也送入發酵槽消化並收集甲烷氣體，作為發電燃料，再賣給發電廠商，去年為宮崎市庫帶來二千一百萬日幣收入，相當新台幣六百萬元進帳。

環保局說，污水處理廠處理後的放流水，則是提供廠區日常用水，如花木澆灌、馬桶沖洗等，也作為公園花草維護和水渠、觀賞池水的來源。

邱鏡淳率環保局長黃士漢等人， 到日本考察宮崎污水處理廠後說，官崎縣成功委託企業，依類似促參模式興建、操作、經營污水處理廠，不僅增加市庫收入，又有專業團隊經營，妥善處理市鎮污水再利用，值得新竹縣學習，縣府將結合企業、學術界與社區，推動永續循環經濟與綠能產業。

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  • 日本宮崎縣的污水處理廠。 （新竹縣政府提供）

    日本宮崎縣的污水處理廠。 （新竹縣政府提供）

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