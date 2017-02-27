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〈北部〉女老師鄒心慈 從小外號星爺

2017-02-27

〔記者陳昀／桃園報導〕「您好，我是鄒心慈！」「妳是周星馳？我還劉德華咧！」

市府教育局商借的教師鄒心慈，從小外號是「星爺」，目前在教育局擔任秘書，接電話時發生不少趣事，許多人聽到她的名字都會愣住，接著噗哧一笑，幽默的她也自嘲說，本來想當氣質美人，因為取錯名字，人生的路就「走偏了」。

鄒心慈七十七年次，她剛出生時，港星周星馳尚未大紅大紫，父母只是依照族譜的「心」字輩幫她取名，沒想到國小三年級，周星馳爆紅，她也因此成為同學開玩笑的對象。

「鄒心…」「這邊這邊！」她笑說，到診所看診時，她一定會趁護理師還沒喊完她的全名就趕快舉手制止，免得成為大家注視的對象。

活潑的鄒心慈，雖然覺得名字有點困擾，但只要聊到周星馳電影的內容，她馬上把台詞倒背如流，她最喜歡的電影就是《唐伯虎點秋香》，隨時可以來一段；她以往從事幼教，慶幸小朋友對周星馳不算太熟悉，才不致被學生開玩笑，但她還是比較喜歡大家喊她「心慈」就好。

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  • 市府教育局商借教師鄒心慈，因為名字諧音與周星馳相近，鬧出不少趣事。 （記者陳昀攝）

    市府教育局商借教師鄒心慈，因為名字諧音與周星馳相近，鬧出不少趣事。 （記者陳昀攝）

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