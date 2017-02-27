〈北部〉「開瓶」優先道路 民代促以需求考量
〔記者陳昀／桃園報導〕市府今年編列兩億八千萬元拓寬容易壅塞的瓶頸道路，因經費有限，目前正從一○七條道路評估優先順序，預計三月起依序打通；市議員謝彰文反映說，市府不宜拘泥於制式的評估指標，也要兼顧地方平衡發展及民眾實際需求。市府工務局長黃治峯回應說，已邀集各單位委員蒐集意見，會尊重各界意見納入綜合性評估。
市府推動道路「開瓶」計畫，這是「一般道路的『開』闢計畫」及「拓寬打通『瓶』頸道路」兩項計畫的簡稱，黃治峯表示，市府今年起將針對航空城青埔特區、北桃園及南桃園三個生活圈，依照「生活圈間連結道路」、「生活圈內路網」、「重大建設聯外交通」、「打通瓶頸道路」四個主軸，建構全市交通路網。
他指出，全市共有一○七條道路納入評估與排序，其中約三十條屬於拓寬後即可改善，其餘必須新闢道路，要另闢龐大財源，將依「必要性」、「需求性」、「可行性」等標準，優先改善效益較高的路段，今年已針對打通瓶頸道路編列兩億元土地徵收費與八千萬元工程費，以每年每區至少打通一條為目標。
謝彰文認為，道路的拓寬或開闢，不能完全拘泥於經費、用地取得難易度等指標，應從實際人口需求、生活圈經濟效益等方向綜合思考，也要了解居民是否有亟待解決的交通問題。
「交通是建設之母！」謝彰文說，以中壢區為例，有幾個地方的公共設施保留地開闢比例較低，區域平衡也要納入考量，不能只著重鬧區，像中壢龍岡、山仔頂都市計畫區的開闢使用率分別只有六十九．四四％、六十六．九四％，應該迎頭趕上。
黃治峯表示，工務局已邀集都市發展局、民政局、區公所等相關單位組成委員會，排定施工優先順序，除了既定指標，委員會也會依照道路等級、替代道路、服務對象等多項條件，並尊重民意進行綜合性整體評估，審慎排定拓寬先後順序。
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標題：〈北部〉「開瓶」優先道路 民代促以需求考量
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