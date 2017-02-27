〈中部〉908台灣國 促拆蔣介石銅像

2017-02-27

〔記者張菁雅／台中報導〕二二八前夕，九○八台灣國成員廿六日前往中正公園，在蔣介石銅像前高呼「落實轉型正義、拆除威權象徵」，並對台中市府下最後通牒，若市府一週內若未正面答覆如何處理台中市境內所有蔣介石銅像，他們將自行動手拆光。

九○八台灣國總會長周崇德指出，去年十月卅一日，他已在中正公園蔣介石銅像前警告過市府，這尊「殺人魔王」的銅像放在這裡，會嚇到晚上散步的人，民眾也不知道該如何教育下一代，要求台中市府必須在今年二二八前有所行動，昨天是下最後通牒。

周崇德說，其他縣市都拆掉蔣介石銅像，台中市政府卻遲遲沒有動作，他原本已計畫募款拆銅像，但市府希望再給緩衝時間，他也再次呼籲市長林佳龍，針對如何處理台中市境內的蔣介石銅像，一週內必須有肯定的答覆，否則他絕對拆光全市蔣介石銅像，如果市府因此把他移送法辦，也沒關係。

「海洋之聲」執行長張志梅表示，他估算台中市大大小小的蔣介石銅像約廿多座，要落實轉型正義，就應及早拆除威權象徵，銅像拆除後，可以移到桃園大溪的慈湖雕塑公園或台中市的二二八紀念公園。

台中市府新聞局長卓冠廷對此表示，市府很重視民眾對蔣介石銅像的存廢意見，將參考德國等國家轉型正義的作法，目前初步研議，朝市府擁有並位於公有地的銅像集中管理來規劃。