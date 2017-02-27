〈中部〉國小資優鑑定 三月二、三日報名

2017-02-27

三月十八日辦初選

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市國小資優鑑定訂三月二、三日報名，十八日辦理初選，通過初選者四月複選，五月公告鑑定結果，讓多元能力學生適性發展。

五月公告鑑定結果

教育局指出，目前中市國小、國中及高中資優學生共一九六八名，依學生鑑定類別和個別優勢能力，提供一般智能、學術性向、領導才能、藝術才能等資優教育課程因材施教。

教育局指出，新學年的國小一般智能資優學生鑑定三月登場，國小資優鑑定報名資格分甲組是二年級升三年級學生，乙組是四年級升五年級學生。

其中甲組學生須符合二年級上學期國語、數學定期評量成績總分在全校或班級前百分之廿，乙組學生須符合四年級上學期國語、數學、自然定期評量成績總分在全校或班級前百分之廿，且資優學生家長觀察表及教師觀察表都須達八十分以上才可報名。

教育局指出，一○六學年度國小一般智能資優學生鑑定三月二、三日初選報名，符合報名資格者，可前往東區台中國小、北區太平國小或豐原區瑞穗國小輔導室，由承辦學校進行報名資料複審；初、複選將分別於三月十八日、四月廿二日辦理，預計五月三日公告鑑定結果。

教育局指出，至於國中一般智能暨學術性資優學生鑑定則訂於國小六年級下學期時，由就讀學校檢核報名資格及相關文件，學生七月初向各就讀國中個別報名。

高中學術性向資優學生鑑定在高一新生入學報到後，由設有學術性向資優班的學校七月受理入班鑑定申請，並辦理初、複選。