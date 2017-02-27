〈中部〉國小資優鑑定 三月二、三日報名
2017-02-27
三月十八日辦初選
〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市國小資優鑑定訂三月二、三日報名，十八日辦理初選，通過初選者四月複選，五月公告鑑定結果，讓多元能力學生適性發展。
五月公告鑑定結果
教育局指出，目前中市國小、國中及高中資優學生共一九六八名，依學生鑑定類別和個別優勢能力，提供一般智能、學術性向、領導才能、藝術才能等資優教育課程因材施教。
教育局指出，新學年的國小一般智能資優學生鑑定三月登場，國小資優鑑定報名資格分甲組是二年級升三年級學生，乙組是四年級升五年級學生。
其中甲組學生須符合二年級上學期國語、數學定期評量成績總分在全校或班級前百分之廿，乙組學生須符合四年級上學期國語、數學、自然定期評量成績總分在全校或班級前百分之廿，且資優學生家長觀察表及教師觀察表都須達八十分以上才可報名。
教育局指出，一○六學年度國小一般智能資優學生鑑定三月二、三日初選報名，符合報名資格者，可前往東區台中國小、北區太平國小或豐原區瑞穗國小輔導室，由承辦學校進行報名資料複審；初、複選將分別於三月十八日、四月廿二日辦理，預計五月三日公告鑑定結果。
教育局指出，至於國中一般智能暨學術性資優學生鑑定則訂於國小六年級下學期時，由就讀學校檢核報名資格及相關文件，學生七月初向各就讀國中個別報名。
高中學術性向資優學生鑑定在高一新生入學報到後，由設有學術性向資優班的學校七月受理入班鑑定申請，並辦理初、複選。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
義竹鄉垃圾場 轉型太陽能發電場
嘉義縣義竹鄉垃圾掩埋場封場綠化十五年，即將搖身一變，成為全縣首座垃圾場轉型的太陽能發電場，完工啟用後，除賦予舊垃圾場新生命，年收益兩百萬元，…
網友回應
熱門新聞
- 《鐵達尼號》男星手術併發症過世 享壽61歲家人哀痛
- 中國女疑跳河輕生 太胖沉不下去保一命
- 紐奧良嘉年華 小貨卡撞人群28傷
- 嫌犯墜谷脫逃 中打提通聯︰絕無瞞檢
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ex-president Ma in US for 12-day visit with leaders
- 〈愛瘋迷〉鬼怪大叔 擁抱愛情有條件
- 大鵰搖頭丸 小心成癮沒命
- 台韓學術連線 共同面對歷史創傷
- 川普明國會演說 美股不安
- 瞞孕妻找妹「喝春酒」 男約砲不成反遭囚
- 疑瓦斯外洩 台中一家3口中毒送醫
- 好市多加油站試營運 每公升便宜3元
- 多彩拼貼巴塞隆納─西班牙
- 辛龍翻盤沒中獎 1.2億攏係假
- 不要命！ 騎上五楊高架 還玩手機
- 自由廣場》中國的228論述困境
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Executive Yuan approves NAA document collection
- 法大選馬克宏民調竄升 雷朋怪媒體偏心
- 張景森拋點子…中正紀念堂變立法院
- 姚元浩護愛王心凌 嗆隋棠美工刀之說
- 沃奎茲搶頭牌 美媒仍挺殷仔
- 扎根嘉義 草草戲劇節今年布，可以
- 手機擲筊定生死 女縱身跳海獲救
- 李達達／等紅燈
- 《健康充電站》乳癌治療講座
- SBL》季後賽大洗牌 B.戴維斯滑一跤 金酒利多
- 木棒聯賽》穀保、平鎮今爭冠 高一強打扛重任
- 川普大戰媒體 不去白宮記協晚宴
- 02/27 各報重點新聞一覽
- 抗衡美國 中國增強海軍
- 論文造假風暴//教育部最新調查 楊泮池可保留2學術殊榮
- 《社論》對中資購併台灣高科技嚴正說不！
- 自由廣場》月加班限46小時合理嗎？
- 自由廣場》台中●華府●西雅圖
- 國民黨魁選舉》319案 詹啟賢最快週三赴國民黨說明
- 移民新令 害小阿里遭機場留置
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taiwan to aid Nauru in egg production
- NBA》邁向衛冕 騎士再補明星控衛
- 捨近求遠躲追殺？在新竹中槍 友送台北急救
- 機捷月台漏水 疏於保養造成
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉國小資優鑑定 三月二、三日報名
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分