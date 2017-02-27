〈中部〉捷運藍線有助改善交通 7成6民眾認同

2017-02-27

〔記者張菁雅／台中報導〕台中即將進入捷運時代，市府研考會民調顯示，捷運建設獲得高度支持，包括七成六的受訪者認為捷運藍線有助於改善台中市交通，七成八民眾支持捷運綠線延伸至彰化市及大坑，另有八成一民眾支持市府推動大台中山手線。

八成一支持推動山手線

研考會主委柳嘉峰表示，捷運綠線將於一○七年全線試營運，代表台中進入捷運時代，捷運藍線也通過交通部審查，研考會在廿一日至廿三日針對市府交通政策進行民調，有近七成六市民認為捷運藍線對於改善台中市交通有幫助，捷運綠線延伸至彰化市及大坑獲得近七成八受訪者支持；對於未來免費公車優惠政策調整方向，近五成四民眾支持在捷運通車後，將十公里免費公車優惠改為捷運轉乘補助。而市府積極推動的大台中山手線，則獲得八成一民眾支持。

捷運綠線施工期間因作業需求，佔用內線一個車道架設圍籬，目前文心路大部分施工圍籬已拆除，近四成一市民認為文心路交通因此改善，僅一成九認為沒有改善。

此外，市府將BRT修正為優化公車系統，迄今已一年半，這次也調查民眾行經台灣大道的親身經驗，四成八認為台灣大道交通有改善，近一成六認為退步；整體而言，則有近五成九市民肯定市府推動優化公車的改善決策，其中，以搭乘公車的市民肯定比率最高，達七成六。

柳嘉峰指出，市府除推動大眾運輸系統外，也推廣公共自行車（iBike）計畫，在騎乘過iBike民眾中，滿意度高達近八成八。

研考會表示，這次民調以電話訪問方式執行，對象為居住在台中市且年滿十六歲民眾，採分層比例隨機抽樣，共完成一千二百八十四份有效樣本，在九十五％信心水準下，抽樣誤差為正負二．七三％。