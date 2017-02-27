〈中部〉年捐200萬元助弱 黃添榮22年不輟
2017-02-27
〔記者陳鳳麗／南投報導〕把「行善」當成傳家寶的草屯鎮朝清宮主委黃添榮，廿二年來捐款行善不輟，昨日起每逢農曆初一、十五，將再發送三百個愛心便當，給弱勢民眾或獨居老人，他說，善事做愈多心情愈好，當然要一直做下去。
黃添榮昨日中午十一時在草屯鎮朝清宮的廟埕，發放三百個愛心便當，葷素皆有，對象以弱勢或獨居老人為主，但現場不限什麼族群，排隊就送，十時半就有人前來排隊，十一時黃添榮就和五育高中及廟裡志工發送便當，便當很快就發完。
黃俊榮表示，廿二年來，每年都規劃二百萬元幫助弱勢族群，除了每年固定捐六十萬元給公所為獨居老人送餐，也捐慈善納骨塔位和急難救助，也常有額外的捐贈，像去年就另捐一百萬元給南投仁愛之家協助希望城堡的興建。
廿六日起的每月送兩次愛心便當，是希望讓沒有接受到送餐的獨老或弱勢族群，每月至少有兩天有熱熱的便當可吃，而便當錢是由老婆的私房錢贊助，不影響原來的行善計畫。
黃添榮也說，自己早年做生意負債一千多萬元，走投無路下，朝清宮媽祖的籤詩指點他去美國做生意，赴美經商後果然大翻轉，不只還清債務也有了積蓄。而當時老父親交代「留德比留財對子孫更好」，因此決定把錢拿出來幫忙弱勢族群。
「愈做心情愈好，且事業愈順！」，黃添榮說，只要是幫助別人的事，做起來就很起勁，開心的是，老婆、兒女受到薰陶，也都跟著一起做，感覺非常幸福。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
義竹鄉垃圾場 轉型太陽能發電場
嘉義縣義竹鄉垃圾掩埋場封場綠化十五年，即將搖身一變，成為全縣首座垃圾場轉型的太陽能發電場，完工啟用後，除賦予舊垃圾場新生命，年收益兩百萬元，…
網友回應
熱門新聞
- 《鐵達尼號》男星手術併發症過世 享壽61歲家人哀痛
- 中國女疑跳河輕生 太胖沉不下去保一命
- 紐奧良嘉年華 小貨卡撞人群28傷
- 嫌犯墜谷脫逃 中打提通聯︰絕無瞞檢
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ex-president Ma in US for 12-day visit with leaders
- 〈愛瘋迷〉鬼怪大叔 擁抱愛情有條件
- 大鵰搖頭丸 小心成癮沒命
- 台韓學術連線 共同面對歷史創傷
- 川普明國會演說 美股不安
- 瞞孕妻找妹「喝春酒」 男約砲不成反遭囚
- 疑瓦斯外洩 台中一家3口中毒送醫
- 好市多加油站試營運 每公升便宜3元
- 多彩拼貼巴塞隆納─西班牙
- 辛龍翻盤沒中獎 1.2億攏係假
- 不要命！ 騎上五楊高架 還玩手機
- 自由廣場》中國的228論述困境
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Executive Yuan approves NAA document collection
- 法大選馬克宏民調竄升 雷朋怪媒體偏心
- 張景森拋點子…中正紀念堂變立法院
- 姚元浩護愛王心凌 嗆隋棠美工刀之說
- 沃奎茲搶頭牌 美媒仍挺殷仔
- 扎根嘉義 草草戲劇節今年布，可以
- 手機擲筊定生死 女縱身跳海獲救
- 李達達／等紅燈
- 《健康充電站》乳癌治療講座
- SBL》季後賽大洗牌 B.戴維斯滑一跤 金酒利多
- 木棒聯賽》穀保、平鎮今爭冠 高一強打扛重任
- 川普大戰媒體 不去白宮記協晚宴
- 02/27 各報重點新聞一覽
- 抗衡美國 中國增強海軍
- 論文造假風暴//教育部最新調查 楊泮池可保留2學術殊榮
- 《社論》對中資購併台灣高科技嚴正說不！
- 自由廣場》月加班限46小時合理嗎？
- 自由廣場》台中●華府●西雅圖
- 國民黨魁選舉》319案 詹啟賢最快週三赴國民黨說明
- 移民新令 害小阿里遭機場留置
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taiwan to aid Nauru in egg production
- NBA》邁向衛冕 騎士再補明星控衛
- 捨近求遠躲追殺？在新竹中槍 友送台北急救
- 機捷月台漏水 疏於保養造成
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉年捐200萬元助弱 黃添榮22年不輟
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分