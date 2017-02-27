〈中部〉年捐200萬元助弱 黃添榮22年不輟

2017-02-27

〔記者陳鳳麗／南投報導〕把「行善」當成傳家寶的草屯鎮朝清宮主委黃添榮，廿二年來捐款行善不輟，昨日起每逢農曆初一、十五，將再發送三百個愛心便當，給弱勢民眾或獨居老人，他說，善事做愈多心情愈好，當然要一直做下去。

黃添榮昨日中午十一時在草屯鎮朝清宮的廟埕，發放三百個愛心便當，葷素皆有，對象以弱勢或獨居老人為主，但現場不限什麼族群，排隊就送，十時半就有人前來排隊，十一時黃添榮就和五育高中及廟裡志工發送便當，便當很快就發完。

黃俊榮表示，廿二年來，每年都規劃二百萬元幫助弱勢族群，除了每年固定捐六十萬元給公所為獨居老人送餐，也捐慈善納骨塔位和急難救助，也常有額外的捐贈，像去年就另捐一百萬元給南投仁愛之家協助希望城堡的興建。

廿六日起的每月送兩次愛心便當，是希望讓沒有接受到送餐的獨老或弱勢族群，每月至少有兩天有熱熱的便當可吃，而便當錢是由老婆的私房錢贊助，不影響原來的行善計畫。

黃添榮也說，自己早年做生意負債一千多萬元，走投無路下，朝清宮媽祖的籤詩指點他去美國做生意，赴美經商後果然大翻轉，不只還清債務也有了積蓄。而當時老父親交代「留德比留財對子孫更好」，因此決定把錢拿出來幫忙弱勢族群。

「愈做心情愈好，且事業愈順！」，黃添榮說，只要是幫助別人的事，做起來就很起勁，開心的是，老婆、兒女受到薰陶，也都跟著一起做，感覺非常幸福。