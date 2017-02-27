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〈中部〉《小檔案》鹿谷永隆村開山廟

2017-02-27

南投縣鹿谷鄉永隆村開山廟，是少見在地拓荒先民修鍊成仙的廟宇，供奉的主神姓莊，但真實名字後人已無從得知，遂以「開山聖王」稱之，加上溪頭、麒麟潭等聞名國際的觀光景點，也都遺留先民開墾足跡，該廟無疑也為台灣子民不畏逆境的墾荒史，留下最好的見證。

開山廟管理委員會說，開山廟建於清嘉慶年間，迄今已二百多年，廟旁建有一座「敬廟亭」，題上「文官下轎、武官下馬」字句，除清朝嘉慶、道光等皇帝以外，蔣經國、李登輝、陳水扁等歷任總統到訪也都「遵照辦理」，在該亭下車並參拜以表敬意，也凸顯該廟在人民心中崇高的地位。（記者謝介裕）

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