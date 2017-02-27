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〈中部〉18888斤平安龜 鹿谷開山廟分享信眾

2017-02-27

從最初二千二百斤 至今成長近九倍

〔記者謝介裕／鹿谷報導〕南投縣鹿谷鄉永隆村開山廟平安龜（大神龜）昨出爐，重達一萬八千八百八十八台斤，較去年增加二千台斤，也比名間鄉受天宮的「米糕桃」還重七千台斤，展現輸人不輸陣氣勢，今日（農曆二月二日）開山聖王聖誕將送給信眾呷免驚，如同重量數字一樣祝福大家一路發發發。

開山廟從民國八十七年起，地方民眾便以製作平安龜祝壽祈福方式，迎接開山聖王聖誕千秋慶典到來，每年開山聖王生日前，地方民眾都會在廟埕幫忙製作平安龜，有的負責攪拌食材，有的協助將糯米製成龜狀。昨日舉行揭彩儀式，縣長林明溱、中辦副執行長湯火聖等人都到場，信眾也都準備三牲四禮等供品祭拜，場面熱鬧滾滾。

平安龜內部白米包將佈施弱勢

開山廟管理委員會主委陳忠西指出，平安龜最初重量僅二千二百台斤，至今年已成長近九倍，達一萬八千八百八十八台斤，雖然比受天宮的米糕桃還重，且主原料都是糯米，但兩者最大的差異在於，受天宮「米糕桃」屬實心，該廟平安龜僅重約六千斤的龜殼是糯米製成，將提供信眾品嚐，內部則用白米包堆成的，待慶典結束後，將佈施弱勢群眾。

今下午三時起擲筊活動選爐主

廟方昨日安排的慶典活動十分豐富、多元，除有誦經、布袋戲等各項酬神活動以外，入夜後，還有康樂晚會並施放高空煙火，二十七日下午三時起舉辦明年平安龜製作擲筊活動，不限名額，由獲得最多聖杯的人當新平安龜的「爐主」。

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  • 南投縣長林明溱（第二排右四）等人，在鹿谷鄉永隆村麒麟山開山廟「平安龜」揭彩儀中焚香祈福。（記者謝介裕攝）

    南投縣長林明溱（第二排右四）等人，在鹿谷鄉永隆村麒麟山開山廟「平安龜」揭彩儀中焚香祈福。（記者謝介裕攝）

  • 南投縣鹿谷鄉永隆村麒麟山開山廟「平安龜」，重達一萬八千八百八十八台斤，於昨日揭彩出爐。（記者謝介裕攝）

    南投縣鹿谷鄉永隆村麒麟山開山廟「平安龜」，重達一萬八千八百八十八台斤，於昨日揭彩出爐。（記者謝介裕攝）

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