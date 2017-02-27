〈中部〉企業家返鄉購地 打造社區公園

2017-02-27

〔記者蔡宗勳／太保報導〕嘉義企業家陳土城兩年前因緣際會返回家鄉購買宗親荒廢豬舍，改造成景致秀麗的社區公園，結合他的檜木收藏，成了鄉親的最佳休憩處所，名模林志玲的父親、台新金控董事長吳東亮的太太也是前影星彭雪芬等人曾經來參觀。

陳土城是嘉縣太保市田尾里子弟，在民雄工業區設廠，旗下威芳企業從事燈具製造、重宙企業則是OA家具製造，其中電腦桌類主要市場為歐美，他事業有成後，熱心社會公益，有「公道伯」美稱，因而十多年前才五十歲就被稱作「土伯仔」。

「土伯仔」兩年前為照顧年邁母親而返鄉居住，看到旅外宗親所有的佔地四、五百坪的舊豬舍與牛欄等荒廢，雜草叢生，環境景觀不佳，經協商買下土地所有權後著手改造，經一年多的時間，去年十一月大致完成，花木扶疏，鄉親喜歡來此散步，他還蓋了一棟小房子，備有茶葉、水和廚具，讓大家可以歇腳泡茶聊天。

田尾里長陳西庚說，「土伯仔」出錢出力精心打造這處開放式庭園，場地寬廣，適合辦理社區活動，間接凝聚社區向心力，尤其「土伯仔」夫婦不斷奧援，可說「足感心」。