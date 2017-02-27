〈中部〉義竹鄉垃圾場 轉型太陽能發電場

2017-02-27

〔記者蔡宗勳／義竹報導〕嘉義縣義竹鄉垃圾掩埋場封場綠化十五年，即將搖身一變，成為全縣首座垃圾場轉型的太陽能發電場，完工啟用後，除賦予舊垃圾場新生命，年收益兩百萬元，對窮鄉的財政不無小補。

嘉縣垃圾焚化爐於民國九十年啟用，各鄉鎮市的垃圾掩埋場隨之封場走入歷史，但底下掩埋大量的垃圾，難以開發再利用，各公所只能種樹植草綠化，減少對環境的衝擊。

不過，垃圾場大多佔地寬廣，公有土地任其荒廢、閒置，相當可惜，以義竹鄉為例，位於頭竹村的垃圾場，扣除使用中的資源回收場和辦公室，還有二．四六公頃的閒置空間，鄉長顏蔡淑惠排除萬難，以「公所出地，民間出錢」的BOT（興建、營運、移轉）方式推動太陽能發電。

顏蔡淑惠說，垃圾場經長時間復育已綠草如茵，但因其前身為垃圾場，鄉親根本不可能來休憩，而義竹鄉日照充足，老天爺賦予的太陽能資源豐富，找到廠商願意投資設置太陽能發電場，估計年發電量逾三百萬度，每年挹注鄉庫至少兩百萬元，解決土地荒廢問題，還能增加公庫收入，符合安全、環保綠能潮流，創造多贏局面。