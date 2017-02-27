| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉義竹鄉垃圾場 轉型太陽能發電場

2017-02-27

〔記者蔡宗勳／義竹報導〕嘉義縣義竹鄉垃圾掩埋場封場綠化十五年，即將搖身一變，成為全縣首座垃圾場轉型的太陽能發電場，完工啟用後，除賦予舊垃圾場新生命，年收益兩百萬元，對窮鄉的財政不無小補。

嘉縣垃圾焚化爐於民國九十年啟用，各鄉鎮市的垃圾掩埋場隨之封場走入歷史，但底下掩埋大量的垃圾，難以開發再利用，各公所只能種樹植草綠化，減少對環境的衝擊。

不過，垃圾場大多佔地寬廣，公有土地任其荒廢、閒置，相當可惜，以義竹鄉為例，位於頭竹村的垃圾場，扣除使用中的資源回收場和辦公室，還有二．四六公頃的閒置空間，鄉長顏蔡淑惠排除萬難，以「公所出地，民間出錢」的BOT（興建、營運、移轉）方式推動太陽能發電。

顏蔡淑惠說，垃圾場經長時間復育已綠草如茵，但因其前身為垃圾場，鄉親根本不可能來休憩，而義竹鄉日照充足，老天爺賦予的太陽能資源豐富，找到廠商願意投資設置太陽能發電場，估計年發電量逾三百萬度，每年挹注鄉庫至少兩百萬元，解決土地荒廢問題，還能增加公庫收入，符合安全、環保綠能潮流，創造多贏局面。

廣告
  • 封場綠化十五年的嘉義縣義竹鄉垃圾掩埋場將做為太陽能發電場。（記者蔡宗勳翻攝）

    封場綠化十五年的嘉義縣義竹鄉垃圾掩埋場將做為太陽能發電場。（記者蔡宗勳翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
義竹鄉垃圾場 轉型太陽能發電場

嘉義縣義竹鄉垃圾掩埋場封場綠化十五年，即將搖身一變，成為全縣首座垃圾場轉型的太陽能發電場，完工啟用後，除賦予舊垃圾場新生命，年收益兩百萬元，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
野餐趣✧豬排飯糰
暖呼呼✧芋頭排骨湯
喝甜湯✧芋頭西米露
檸檬汁能去汙垢？
轉寄

標題：〈中部〉義竹鄉垃圾場 轉型太陽能發電場


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月27日‧星期一‧丁酉年二月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.