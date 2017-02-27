〈中部〉即起國定假日 斗六市停收垃圾

2017-02-27

〔記者林國賢／雲林報導〕一例一休衝擊，斗六市公所清潔隊自二二八紀念日起國定假日將停收垃圾，市公所清潔隊表示，一例一休讓原已捉襟見肘人力雪上加霜，才決定停收垃圾；雲林縣環保局表示，目前尚未接獲其他鄉鎮跟進在國定假日停收垃圾訊息。

斗六市清潔隊長楊騏駿表示，斗六市每天需動員六、七十名清潔隊員收取全市垃圾，一例一休實施後，休息日上班需予以補休，即使每人補休一天仍要二個多月才能補休完畢，人力調配確實有困難，為避免剝奪隊員權益，甚至帶頭違反國家政策，才決定國定假日停收垃圾。

二二八假日 垃圾不清運

楊騏駿表示，二二八假日是第一個不收垃圾國定假日，請市民配合妥善處理家庭垃圾，等到上班日恢復清運再拿出來清運。

針對國定假日不收垃圾，廖姓市民表示，二二八是週二不收垃圾，隔天週三原本就不收垃圾，連續二天不收垃圾會影響生活品質，希望公所能考量市民生活品質，適度調度垃圾清運日期；陳姓市民則表示，一例一休是國家政策，真得無法調配人力，也不能要求市公所帶頭違法，只能配合，儘量減少垃圾的產生。

其他鄉鎮 尚未跟進

北港鎮長張勝智表示，因應一例一休，公所已將原先每週收取六天垃圾調整為收取五天，目前尚無國定假日再停收垃圾規劃，未來將視人力調度情況謹慎考量。

林內鄉長張維崢表示，暫停收取垃圾對鄉民日常生活影響甚鉅，目前仍傾向以人力調配因應一例一休衝擊，暫時未考量國定假日停收垃圾。

雲林縣環保局表示，垃圾清運現時程由各公所自行決定，環保局尊重，因應一例一休，全縣廿鄉鎮市有斗六、虎尾、西螺、北港、土庫、莿桐、林內、崙背、台西、元長、四湖、口湖、水林等十三個鄉鎮每週清運五天；另斗南、古坑、大埤、二崙、麥寮、東勢、褒忠等七個鄉鎮收取六天。