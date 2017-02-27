〈中部〉海外二二八遺屬 返古坑追思

2017-02-27

〔記者陳燦坤、廖淑玲／綜合報導〕二二八前夕，自美國及古巴回台的二二八遺屬代表團昨天到古坑二二八紀念公園默哀追思，呼籲政府公布加害者與元凶，實現轉型正義；北港分局加強北港運動公園巡邏，防止園內蔣介石銅像被潑漆。

「海外二二八遺屬返鄉團傳承之旅」成員之一的王文宏表示，參加此次行程的受難者遺屬第一代者有十九人，第二代者五人，第三代者四人，盼能傳承台灣人民追求自由、民主的精神，請政府落實轉型正義，儘速公布加害者和元凶，期許台灣和平。

陪同遺屬追思的雲林縣長李進勇表示，二二八事件是台灣歷史上的不幸，對許多家庭來說，是個驚恐、逃避、受欺騙的痛苦記憶，近一年來政府努力落實平反，公布歷史真相，很高興大家能帶著子孫再度回到故鄉，盼互相扶持，為這塊土地奮鬥、打拚。

北港運動公園入口處有一座前總統蔣介石銅像，最近幾年每逢二二八紀念日到來，曾經發生銅像遭人潑漆，甚至被戴上面具嘲弄，還有甚至用繩索綁在銅像，企圖以小貨車扯倒，但未能如願，二二八紀念日前夕，員警愈留意銅像周遭有無行為怪異者接近。