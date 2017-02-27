〈中部〉海外二二八遺屬 返古坑追思
2017-02-27
〔記者陳燦坤、廖淑玲／綜合報導〕二二八前夕，自美國及古巴回台的二二八遺屬代表團昨天到古坑二二八紀念公園默哀追思，呼籲政府公布加害者與元凶，實現轉型正義；北港分局加強北港運動公園巡邏，防止園內蔣介石銅像被潑漆。
「海外二二八遺屬返鄉團傳承之旅」成員之一的王文宏表示，參加此次行程的受難者遺屬第一代者有十九人，第二代者五人，第三代者四人，盼能傳承台灣人民追求自由、民主的精神，請政府落實轉型正義，儘速公布加害者和元凶，期許台灣和平。
陪同遺屬追思的雲林縣長李進勇表示，二二八事件是台灣歷史上的不幸，對許多家庭來說，是個驚恐、逃避、受欺騙的痛苦記憶，近一年來政府努力落實平反，公布歷史真相，很高興大家能帶著子孫再度回到故鄉，盼互相扶持，為這塊土地奮鬥、打拚。
北港運動公園入口處有一座前總統蔣介石銅像，最近幾年每逢二二八紀念日到來，曾經發生銅像遭人潑漆，甚至被戴上面具嘲弄，還有甚至用繩索綁在銅像，企圖以小貨車扯倒，但未能如願，二二八紀念日前夕，員警愈留意銅像周遭有無行為怪異者接近。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
義竹鄉垃圾場 轉型太陽能發電場
嘉義縣義竹鄉垃圾掩埋場封場綠化十五年，即將搖身一變，成為全縣首座垃圾場轉型的太陽能發電場，完工啟用後，除賦予舊垃圾場新生命，年收益兩百萬元，…
網友回應
熱門新聞
- 《鐵達尼號》男星手術併發症過世 享壽61歲家人哀痛
- 中國女疑跳河輕生 太胖沉不下去保一命
- 紐奧良嘉年華 小貨卡撞人群28傷
- 嫌犯墜谷脫逃 中打提通聯︰絕無瞞檢
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ex-president Ma in US for 12-day visit with leaders
- 〈愛瘋迷〉鬼怪大叔 擁抱愛情有條件
- 大鵰搖頭丸 小心成癮沒命
- 台韓學術連線 共同面對歷史創傷
- 川普明國會演說 美股不安
- 瞞孕妻找妹「喝春酒」 男約砲不成反遭囚
- 疑瓦斯外洩 台中一家3口中毒送醫
- 好市多加油站試營運 每公升便宜3元
- 多彩拼貼巴塞隆納─西班牙
- 辛龍翻盤沒中獎 1.2億攏係假
- 不要命！ 騎上五楊高架 還玩手機
- 自由廣場》中國的228論述困境
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Executive Yuan approves NAA document collection
- 法大選馬克宏民調竄升 雷朋怪媒體偏心
- 張景森拋點子…中正紀念堂變立法院
- 姚元浩護愛王心凌 嗆隋棠美工刀之說
- 沃奎茲搶頭牌 美媒仍挺殷仔
- 扎根嘉義 草草戲劇節今年布，可以
- 手機擲筊定生死 女縱身跳海獲救
- 李達達／等紅燈
- 《健康充電站》乳癌治療講座
- SBL》季後賽大洗牌 B.戴維斯滑一跤 金酒利多
- 木棒聯賽》穀保、平鎮今爭冠 高一強打扛重任
- 川普大戰媒體 不去白宮記協晚宴
- 02/27 各報重點新聞一覽
- 抗衡美國 中國增強海軍
- 論文造假風暴//教育部最新調查 楊泮池可保留2學術殊榮
- 《社論》對中資購併台灣高科技嚴正說不！
- 自由廣場》月加班限46小時合理嗎？
- 自由廣場》台中●華府●西雅圖
- 國民黨魁選舉》319案 詹啟賢最快週三赴國民黨說明
- 移民新令 害小阿里遭機場留置
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taiwan to aid Nauru in egg production
- NBA》邁向衛冕 騎士再補明星控衛
- 捨近求遠躲追殺？在新竹中槍 友送台北急救
- 機捷月台漏水 疏於保養造成
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉海外二二八遺屬 返古坑追思
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分