〈中部〉陳澄波夫妻銅雕 嘉市立博物館重聚

2017-02-27

蒲添生張捷銅雕 贈嘉市典藏

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市二二八事件七十周年紀念美展昨天在市立博物館開幕，蒲添生雕塑紀念館由館長蒲浩志（蒲添生之子）代表，將父親在公元一九六二年為其岳母、陳澄波妻子張捷創作的銅雕像，贈給市博館典藏，館內現有一座由蒲浩志的哥哥蒲浩明創作的「陳澄波先生座像」銅雕，市文化局將兩件藏品相對面放置，在二二八前夕，有讓他們重聚的意義。

張捷冒險保存陳澄波作品

蒲浩志說，阿公（陳澄波）被槍決時，阿嬤（張捷）四十八歲，當年事件很多受難者家屬因為害怕，會把燒掉文物、丟掉東西，但阿嬤卻不怕，請人把畫作拍照，底片藏在神主牌位後面，原作藏在閣樓跟床底下，辛苦保存數十年，「如果沒有阿嬤，應該沒有陳澄波」，現在有可研究陳澄波的材料，都是阿嬤的貢獻。

現年九十一歲的藝術家詹浮雲是陳澄波的學生，在陳被槍決後，因為祭拜老師、為其抱屈，被抓走並關了五天，雖命大逃過一劫，憶起曾在嘉縣北回歸線標誌後方，躲避軍官機關槍掃射的場景，仍歷歷在目，他利用絢爛鮮紅的彩霞，象徵在北回歸線標誌前被槍射殺的受難者鮮血，創作油彩作品「北回歸線夕陽」，也在這次展覽中展出。

228事件70周年美展開幕

紀念美展策展人、台北市立大學視覺藝術系教授蘇振明表示，一九九六年開辦美展，「很巧合」因為政黨輪替而兩度中斷，今年再度在嘉市舉行，展覽規劃除受難藝術家作品與文物，另邀人權藝術家作品參展，在蔡英文政府促成歷史轉型正義時，希望紀念二二八不只獻花、掉眼淚，應透過藝術、教育以彰顯人權、和平，更具意義。