〈南部〉《觀察筆記》致憂痛
2017-02-26
趁著還有痛的感覺，探出事實還給歷史。
已經七十年了，時間長河裡淘洗的人事物地都凋零、剝落，倖存者再回首也像浸水的紙張般，漫漶到文字模糊，似是而非了；禁錮台灣心靈長達半世紀的重大政治事件，在有心人掩飾下，依然朦朧。
轉型正義堅持走下去的唯一力量，來自對事實的追索，上窮碧落下黃泉，問一問不甘的靈魂來拼湊出完整的面貌，怎容青史盡成灰？
這一段血淚的舊情懷梳理得平順，以後的翻閱緬懷就不再沉甸甸濕潤潤，祖先的冤、家屬的怨，也許會封印在字裡行間，化做繚繞香煙飄向幽冥，冤怨俱往矣。
放下不一定釋懷，真相大白才會放下，才會釋懷，在夢裡巨大糾纏的黑影才會放手。
「生不滿百，常懷千歲憂」，憂二二八的壕溝未平，憂暗夜的啜泣哽哽咽咽永不歇止啊！（資深記者黃明裕）
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
全台唯一 拉阿魯哇族「聖貝祭」登場
台灣原住民第十五族的拉阿魯哇族，昨起兩天舉辦全台唯一以貝殼為祭典主體的「聖貝祭」，以昭告祖靈、祈求族群平安。高雄市原民會主委谷縱．喀勒芳安說…
網友回應
熱門新聞
- 北市動員近百警力 深夜掃蕩W飯店及夜店
- 拱天宮白沙屯媽祖起駕 3萬人寒雨中送駕
- 梅克爾正式獲提名 征戰9月大選
- 美若課邊境稅 恐掀全球貿易戰
- 海德堡汽車衝撞行人事件 1死2傷
- 外交部政次吳志中：台灣應維持入聯水溫
- 范范向黑人請款 喊話不能離婚
- 車位熱脹冷縮？其中有技巧
- 星期專論》二二八讓台灣進入黑暗時代
- 全球首富不是比爾蓋茲？ 傳「他」擁有6.2兆
- 22歲憂鬱症女作家演講 台中一中臨時取消惹議
- 追討黨產 顧立雄：涉兩岸因素更恐怖
- 借提取槍 毒犯滑山谷逃脫
- 山老鼠黃俊傑 縱橫山區非難事
- 《自由廣場》轉型正義 徹徹底底
- 雨潑搗蛋 機捷3車站水桶接水
- 《金正恩核武、化武連發》美拒北韓使節入境 雙邊會談告吹
- 巴菲特致股東公開信 捍衛移民對經濟貢獻
- 02/26 各報重點新聞一覽
- 晶華火警 香奈兒「泡湯」
- 越南使館探視段氏香 確認為越南籍
- 〈徵文大拼盤〉週休二日 家居好日
- 昨無H5N6新案例 土雞價格跌一成
- 立法院長就任週年 蘇嘉全讓藍綠僵局和緩
- 大王恰恰三四番 中職聯隊228抗日
- 「巴黎已不再是巴黎」川普批移民危安 法總統反駁
- 玖壹壹藉酒邀天后 彭佳慧推工作力挺
- 司改國是會議》瞿海源：過半非法律人與會 帶來好的改變
- LamiGirls決選 4「星」血入團
- 台塑汽柴油 週一起漲1角
- 〈生活停看聽〉補湯 濃濃傳承味兒
- 捨董座當23年志工 張文亮照耀生命線
- 車位動手腳 撐住豪宅價
- 袁惟仁帶衰演唱會虧700萬 陸元琪挺前夫讓兒女捧場
- 《自由廣場》北市交撤演太離譜
- 小胖、瑄仔的愛 南英學弟高調回應
- 〈婚姻幸福學〉妻下班後仍忙公事 老公不悅擺臭臉
- 趕上第四節 陳子威完美謝幕
- 中正紀念堂轉型 國民黨：民進黨政府去蔣化
- 《健康聚寶盆》勇健老人家 試試紅繩運動練肌力
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉《觀察筆記》致憂痛
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分