〈南部〉《觀察筆記》致憂痛

2017-02-26

趁著還有痛的感覺，探出事實還給歷史。

已經七十年了，時間長河裡淘洗的人事物地都凋零、剝落，倖存者再回首也像浸水的紙張般，漫漶到文字模糊，似是而非了；禁錮台灣心靈長達半世紀的重大政治事件，在有心人掩飾下，依然朦朧。

轉型正義堅持走下去的唯一力量，來自對事實的追索，上窮碧落下黃泉，問一問不甘的靈魂來拼湊出完整的面貌，怎容青史盡成灰？

這一段血淚的舊情懷梳理得平順，以後的翻閱緬懷就不再沉甸甸濕潤潤，祖先的冤、家屬的怨，也許會封印在字裡行間，化做繚繞香煙飄向幽冥，冤怨俱往矣。

放下不一定釋懷，真相大白才會放下，才會釋懷，在夢裡巨大糾纏的黑影才會放手。

「生不滿百，常懷千歲憂」，憂二二八的壕溝未平，憂暗夜的啜泣哽哽咽咽永不歇止啊！（資深記者黃明裕）