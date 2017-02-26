〈南部〉高醫校友倡議 杜聰明逝世紀念日訂為醫師節

2017-02-26

〔記者洪定宏／高雄報導〕昨天是台灣首位醫學博士杜聰明逝世紀念日，高醫校友建請蔡政府修訂行政命令，將醫師節改為二月廿五日，他們說，現行醫師節是以孫中山誕辰日訂定，但孫中山不曾在台灣行醫，也無可查的醫療紀錄，精神與倫理都不符合醫師醫療本質。

高醫轉型正義促進會強調，杜聰明一生寫下許多「第一」， 台灣史上第一位博士、第一位醫學博士、第一位台灣籍台大醫學院院長、創辦第一所私立醫學院︱高雄醫學院，更在高醫開辦「山地醫生專科班」，獎勵原住民學生公費求學，畢業後返鄉服務，從此山地不再有「無醫村」，讓醫療普及原住民部落。

促進會指出，杜聰明投入蛇毒、鴉片及中藥等台灣本土研究，協助治療鴉片成癮者，創建藥理學教室，培育超過四十位博士、發表逾四百篇台灣本土醫學研究論文；最難能可貴的是，杜聰明歷經政權轉移，但不改其志，在日治時期堅持做台灣人，不改為日本姓。

促進會認為，孫中山一生從事革命運動，不曾在台灣行醫，以孫中山誕辰日做為台灣醫師節，風馬牛不相及。