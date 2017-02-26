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〈南部〉完封12名高手 姬正賢「黑姬內家拳」揚名東瀛

2017-02-26

〔記者黃建華／高雄報導〕前高雄市警局戰技總教官、外號「黑姬」的姬正賢，在警界傳授綜合逮捕術廿多年，綜合太極、八卦、形意拳，自創「黑姬內家拳」，三年前退休，去年前往東京推廣這套內家拳武學，在武術交流中，以「靈動沾黏手」完封日本散打、摔角、空手道等十二高手攻勢，獲日本「秘伝」武術雜誌大篇幅報導。

現年五十四歲的姬正賢，研習武術卅六年，年幼跟隨父親研習少林拳，求學時代練跆拳就取得黑帶四段、柔道三段，之後研習「孫祿堂派」形意、八卦內家拳；警專畢業後，擔任高雄市警局戰技教官，之後擔任總教官，傳授逮捕術等各種實用戰技廿多年，因膚色黝黑，外號「黑姬」。

姬正賢強調，內家拳不出拳打人，而是用內功將對方制住，只沾觸而不傷對方，柔中帶剛，練拳時慢中求精，實戰時以「靈動沾黏」致使對手不覺頭首被制，是拳經所云「出手不見手、見手無處走」。

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  • 「黑姬」姬正賢的靈動沾黏手完封與他切磋的日本12名武術高手，獲日本武術雜誌大幅報導。（取自「黑姬內家拳」臉書）

    「黑姬」姬正賢的靈動沾黏手完封與他切磋的日本12名武術高手，獲日本武術雜誌大幅報導。（取自「黑姬內家拳」臉書）

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