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〈南部〉守住海口風 大林蒲瘋音樂

2017-02-26

〔記者黃旭磊／高雄報導〕大林蒲被工業區包圍，全年籠罩於黑煙霧霾，只有春天前，從西南方海口吹進清淨空氣，居民自費辦音樂會，守住「海口風」好空氣。

「大林蒲西南瘋音樂祭」昨天下午於鳳林國中前舉辦，居民自費搭舞台，邀請大專青年演唱，在地鳳鼻頭聖樂團、NAGA樂團及倒車入庫、MUDDY NOX4等數十個團體登台高歌，台下前鎮高中女學生揮舞印有「大林蒲」的加油扇跟著吶喊，學生說，喜歡搖滾樂，特地來支持民眾爭取好空氣。

主辦單位金煙囪文化協進會理事長洪富賢說，大林蒲、鳳鼻頭「大鼻」地區拒絕國營企業「摸頭補助」，居民捐一、兩百元，企業捐幾千元，仍不足總經費一百多萬元，咬著牙辦第二屆，「讓西南風繼續吹下去。」

音樂會場地原為沙灘，於南星計畫區拓建時填海成為馬路，居民於音樂會前舉辦祭土儀式，將香火插入土壤，諷刺每年歲收感謝大地，如今良田不在，只剩煙囪工廠。

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