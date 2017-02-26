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〈南部〉228草地音樂會 萬人齊唱台語歌

2017-02-26

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄春天藝術節首檔大型旗艦節目《咱的電影咱的歌》二二八草地音樂會，昨晚在高美館登場，在製作人藍祖蔚規劃下，集結了李欣芸、柯智豪、陳哲聖、黃乾育、彭靖等音樂創作者，並邀請寶島歌后紀露霞、新生代歌王許富凱和清新歌手方宥心等人老歌新唱，搭配現場萬人齊聲歡唱，產生撼動人心的共鳴，喚起集體記憶中可貴的夢想與信念。

昨晚演唱歌曲有以兒女私情撫慰人心的《舊情綿綿》、《思慕的人》、《南都夜曲》和《溫泉鄉的吉他》；有可供天涯遊子引吭舒懷的《望你早歸》、《黃昏的故鄉》和《媽媽請你要保重》；也有用風花雪月寄情的《漂浪之女》、《傷心酒店》、《港邊惜別》、《流浪到淡水》；更有活力四射的《內山姑娘要出嫁》、《素蘭小姐要出嫁》和《墓仔埔也敢去》，象徵著與時代的對話。

暌違一甲子 《綠島小夜曲》台語版重現

值得一提的是，台灣最早的國民情歌《綠島小夜曲》，自一九五四年問世以來，紀露霞和紫薇等歌手先後演唱過，但《綠》其實有台語版，當年由紀露霞配唱。

紀露霞說，台語版的歌詞與國語版有些出入，她已經快六十年沒唱過台語版，這次台語版的《綠島小夜曲》暌違一甲子，終於在高雄重現。

高市文化局指出，音樂會在近百人編制的高市交指揮楊智欽帶領下，現場演奏詮釋，為台語歌重新定位，將六十年來所保留下的台語歌精華重新剪輯，以老歌青春行的編曲手法，讓年輕新世代更貼近當年台灣社會、關懷人民與土地。

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  • 高雄春天藝術節《咱的電影咱的歌》228草地音樂會，昨晚在美術館旁草地默哀1分鐘後登場。（記者張忠義攝）

    高雄春天藝術節《咱的電影咱的歌》228草地音樂會，昨晚在美術館旁草地默哀1分鐘後登場。（記者張忠義攝）

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