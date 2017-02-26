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〈南部〉行道樹風損 高雄樹木銀行移植省百萬

2017-02-26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕市府於一○三年選定高雄大學特定區附近校地，闢建三處樹木銀行，種植上萬株樹苗，如今已長到直徑六至八公分，養工處開始移植到道路及公園，以節省採購苗木經費。

這三處樹木銀行面積九．六六公頃，一○三年種植上萬株風鈴木、楝樹、鳳凰木、阿勃勒、大花紫薇，綠蔭樹種樟樹、黃連木、茄苳、大葉欖仁、桃花心木、光臘樹、雨豆樹、台灣櫸等。

由於去年夏天連續多個颱風來襲，高雄市公園內樹木及行道樹受害上萬棵，養工處決定從樹木銀行移植，目前已陸續移出雨豆樹、苦楝、黃花風鈴木、紅花風鈴木、鳳凰木、黃連木等二三二株，種植在林園公十一及民權路、青年路、民族路、中華路、民生路等路段。

養工處說，中正路、四維路、民權路、和平路等重要景觀道路及新闢公園，將移植更多樹木銀行樹苗，預期可省上百萬經費。

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  • 樹木銀行種植的樹苗移植到道路、公園，讓市庫省了上百萬採購苗木經費。（記者葛祐豪翻攝）

    樹木銀行種植的樹苗移植到道路、公園，讓市庫省了上百萬採購苗木經費。（記者葛祐豪翻攝）

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