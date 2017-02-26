| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
3縣市大雨特報！ 今北部濕冷、南部有陽光 拱天宮白沙屯媽祖起駕 3萬人寒雨中送駕
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉整頓富岡港 2天清6車垃圾

2017-02-26

可用漁具 籲漁民4天內運離

〔記者陳賢義／台東報導〕台東富岡漁港廢棄漁具、貨櫃散置，垃圾更是落滿地，遊客抱怨髒亂有礙觀瞻，台東縣政府雖曾公告要求移除，但成不如預期，廿三日起祭出鐵腕，兩天就清運出廿噸卡車六車次，剩下可用漁具部分，要求漁民四日內運離。

遊客抱怨 漁港充斥垃圾漁具

黃姓搭船客看見富岡港亂象，忍不住搖頭興嘆，直呼港區為公共場所，並非私人所在，加上港區遊客和搶購漁穫民眾日日川流，隨意堆置廢棄漁具、貨櫃及亂丟垃圾，不但髒亂也影響動線。

台東縣議員洪宗楷表示，每年進出綠島的遊客有卅六萬人，大多經由富岡港搭船前往，日前與外地友人聊起在富岡搭船的經驗，除了動線很差外，整個環境看起來根本不像個觀光地區，令友人感到相當納悶。

洪宗楷表示，實際到港察看，感覺像是來到落後國家，收費停車格堆滿東西，船隻卸貨區凌亂不堪，魚市場的衛生條件更令人卻步，整個港區真的看不出來縣府積極管理的態度。觀光是台東的重要經濟命脈，打造良好的基礎觀光建設，才能吸引更多元、更多國的旅客來台東；未來的富岡港擴建案，應該兼顧客運、漁業、貨運、觀光的需求，不然又是白白浪費的一筆錢。

公告要求移除 漁民不理施鐵腕

台東縣政府農業處長許瑞貴表示，港區內許多漁具和貨櫃堆放了近廿年，部分堆放在公共空間，縣府一直想清理，但漁民反彈聲浪大。

許瑞貴說，去年公告要求移除，但成效不彰，因而在公告之後，這幾天開始清除，讓遊客享有乾淨的空間之餘，也利於富岡港擴建工程的進行，籲民不能把港區當做自己的家任意放置漁具和貨櫃。

廣告
  • 台東縣政府清除富岡港任意堆置的漁具。（記者陳賢義翻攝）

    台東縣政府清除富岡港任意堆置的漁具。（記者陳賢義翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
全台唯一 拉阿魯哇族「聖貝祭」登場

台灣原住民第十五族的拉阿魯哇族，昨起兩天舉辦全台唯一以貝殼為祭典主體的「聖貝祭」，以昭告祖靈、祈求族群平安。高雄市原民會主委谷縱．喀勒芳安說…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
早餐✧芝麻全麥饅頭
奶油鮮蝦義大利麵
酸香辣✧泰式椒麻雞
芋頭去皮不咬手！
轉寄

標題：〈南部〉整頓富岡港 2天清6車垃圾


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月26日‧星期日‧丁酉年二月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.