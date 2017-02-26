〈南部〉連假首日塞爆了 屏南15公里開1小時
2017-02-26
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕昨天是二二八連續假日的第一天，南台灣通往墾丁及台東必經的屏東縣枋寮地區，昨天早上九點開始南下車潮不斷，三小時內湧入將近一萬輛車，有民眾從林邊開到枋山加祿堂十五公里開了一小時，執勤員警更累到沒時間吃飯喝水。
枋寮車潮不斷 簡直比過年還塞
「簡直比過年還塞！難道是方神（前屏縣警察局長方仰寧）調走的關係嗎？」屏東洪姓民眾說，他有事從屏北南下，從林邊鄉台十七線就幾乎動彈不得，一路塞到枋山鄉加祿堂，短短十五公里花了近一個小時。
根據警方統計，去年二二八連假最高峰車潮，平均每小時僅兩千多車次，昨天上午九時至十二時，台一線及台十七線匯流的車潮，連續三小時都超過三千車次，相當於農曆春節車潮，昨早七點至下午兩點間，更高達兩萬車次經過枋寮地區，枋寮分局交通組直呼「可能中北部天氣不佳，南下車潮遠遠超過預期。」
瞬間爆輛的車潮也苦了執勤員警，一名站崗警官大嘆「從早上站到下午都沒喝水、吃飯，大塞車恐怕還要被長官責難」，屏南大塞車狀況直到下午三時候才逐漸紓緩，恆春半島則保持車多順暢，預估今天車城福安宮祝壽人潮加上遊客，會是二二八連假塞車高峰。
今上午8時 開始調撥北上車道
枋寮警方表示，本預估二十六日上午開始才是車潮高峰，二十五日僅進行分流疏導，未進行調撥北上車道因應，今天將從早上八時開始調撥北上車道給南下車潮，呼籲駕駛人保持耐心，南下避開九至十四時車潮高峰，依警方引導行駛。
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