〈北部〉千人插秧「作田」 為綠博營造地景

2017-02-26

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭綠色博覽會主辦單位昨天舉辦「千人彎腰來作田」，在冬山火車站旁的農田，宜蘭縣政府秘書長賴錫祿帶領近千人戴上斗笠、捲起衣袖褲管，手拿著秧苗，體驗彎腰種田樂趣，為綠博營造美麗的農田地景。

綠博訂四月一日在冬山河生態綠洲開幕，連日來規劃系列活動暖身，「千人彎腰來作田」老老少少在七分地大農田插上秧苗，全運會吉祥物古弟也到場為大家加油打氣。

主辦單位表示，接觸大自然，感受土地與人之間互依互存情感，是綠博辦理的初衷，透過「千人彎腰來作田」，喚起大家愛護大地，力挺有機無毒、友善安全耕作，落實綠色生活，今年活動安排食農教育、環境保護、生態教育，廣邀大家共襄盛舉，網站：http://www.greenexpo.e-land.gov.tw/。