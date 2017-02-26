〈北部〉台灣慢城聯盟 鳳林鎮長任主席
2017-02-26
〔記者花孟璟／花蓮報導〕總部在義大利的國際慢城聯盟主席、秘書長來台訪問四天，走訪台灣四個聯盟認證的「國際慢城」，並促成台灣四個慢城城市組成「台灣慢城聯盟」，四個慢城共推聯盟第一屆主席，由花蓮鳳林鎮長蕭文龍擔任，任期三年。蕭文龍說，未來盼推動台灣慢城之間的交流，也希望讓緩慢生活的慢城理念讓台灣人知曉。
國際慢城聯盟主席斯特凡諾．皮薩尼博士（Dott. Stefano Pisani）、秘書長皮埃爾．奧利維迪（Pier Giorgio Oliveti）廿二日起來台訪問四天，走訪嘉義縣大林鎮、苗栗縣南庄鄉、三義鄉以及台灣第一個獲得認證的花蓮縣鳳林鎮。
獲推選為第一屆台灣慢城聯盟主席的蕭文龍說，感謝苗栗縣南庄、三義及嘉義大林的支持，除了共同促成台灣慢城聯盟，自己也榮任首屆主席，希望本著地球村一分子，結合認同慢城理念的組織或個人，更積極推動慢城城市交流、推展慢城理想。
因為對於全球化、資本主義過度消耗地球資源的反思，慢城運動從義大利興起，拓散到歐洲及全球，是一種新的城市治理模式，比如限制汽車行駛、減少油耗，提倡品嚐在地食物、提供更多綠地空間，反對工業污染、噪音等等。國際慢城主席皮薩尼說，「慢城」運動希望推展地方特色及保存傳統文化、手工技藝，強化地方經濟發展，是對於未來子孫、環境及地球有限資源的負責任態度。
秘書長奧利維迪認為，希望所有加入的「慢城」都能秉持環境責任，很高興見到台灣各個慢城所做出的努力。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
萬能科大》「一心二用」茶器 勇奪德國iF設計獎
商設系老師 聯手出擊中壢區萬能科技大學商業設計系老師張樹楦、曾靚驍，以創新陶壺使用的概念設計「一心二用」茶器，榮獲被譽為「設計界奧斯卡獎」的…
網友回應
熱門新聞
- 北市動員近百警力 深夜掃蕩W飯店及夜店
- 拱天宮白沙屯媽祖起駕 3萬人寒雨中送駕
- 金酒晉級 楊哲宜拒絕兩戰打包
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Removing totems ‘unwise’: KMT’s Hung
- 男童囫圇吞棗 棗子卡食道
- 文化部推動 中正紀念堂轉型
- 連假北部國道塞 賀陳旦卡車陣
- 車位熱脹冷縮？其中有技巧
- 雨潑搗蛋 機捷3車站水桶接水
- 22歲憂鬱症女作家演講 台中一中臨時取消惹議
- 全球首富不是比爾蓋茲？ 傳「他」擁有6.2兆
- 《中英對照讀新聞》Number of marriages hits record low 結婚率創新低
- 一週大事（2月19日至25日）
- 228真相查清楚 賴澤涵：必須找到對的人
- 郭天信不辱使命 率南英衝進4強
- MIYAVI受裘莉啟發 關注難民
- 巴西嘉年華登場
- 大博會 港澳大學跨海搶台生
- 〈我的私房菜〉辣味醃蘿蔔
- 【愛讀書】 《翻動書頁的聲音》
- 台灣隊當心！ 古巴已在高尺巨蛋吃癟
- 論文造假風暴／要楊泮池辭校長 台大︰沒有理由！
- 國安報告打臉川普？ 禁穆令7國家對美無威脅
- 假租屋 真詐財 科技新貴也上當
- 兩大隱形關卡 高尺巨蛋高深莫測
- 男無業啃老 交女友也要家人買單
- 外交部政次吳志中：台灣應維持入聯水溫
- 小野麗莎南故宮開唱 萬人朝聖
- 憂鬱症作家演講 中一中臨時取消
- 小模摩鐵開毒趴 警察上門裝昏迷
- 警出「手」防咬舌 毒蟲「吃」驚：不敢死了
- 第四節先生 湯瑪斯讓位德羅森
- 事隔12年》兩顆子彈 詹啟賢：黨中央不能再混淆
- 《自由廣場》沒收錢未必沒事
- 週一冷氣團減弱 週四又一波
- 《自由廣場》轉型正義 徹徹底底
- 北韓外交官涉金正男案 大馬祭最後通牒
- 時機巧合?大考中心董事長 楊泮池卸任
- 《自由廣場》新一波去威權運動
- 【回聲谷】 失去的與存在的
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉台灣慢城聯盟 鳳林鎮長任主席
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分