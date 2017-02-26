〈北部〉台灣慢城聯盟 鳳林鎮長任主席

2017-02-26

〔記者花孟璟／花蓮報導〕總部在義大利的國際慢城聯盟主席、秘書長來台訪問四天，走訪台灣四個聯盟認證的「國際慢城」，並促成台灣四個慢城城市組成「台灣慢城聯盟」，四個慢城共推聯盟第一屆主席，由花蓮鳳林鎮長蕭文龍擔任，任期三年。蕭文龍說，未來盼推動台灣慢城之間的交流，也希望讓緩慢生活的慢城理念讓台灣人知曉。

國際慢城聯盟主席斯特凡諾．皮薩尼博士（Dott. Stefano Pisani）、秘書長皮埃爾．奧利維迪（Pier Giorgio Oliveti）廿二日起來台訪問四天，走訪嘉義縣大林鎮、苗栗縣南庄鄉、三義鄉以及台灣第一個獲得認證的花蓮縣鳳林鎮。

獲推選為第一屆台灣慢城聯盟主席的蕭文龍說，感謝苗栗縣南庄、三義及嘉義大林的支持，除了共同促成台灣慢城聯盟，自己也榮任首屆主席，希望本著地球村一分子，結合認同慢城理念的組織或個人，更積極推動慢城城市交流、推展慢城理想。

因為對於全球化、資本主義過度消耗地球資源的反思，慢城運動從義大利興起，拓散到歐洲及全球，是一種新的城市治理模式，比如限制汽車行駛、減少油耗，提倡品嚐在地食物、提供更多綠地空間，反對工業污染、噪音等等。國際慢城主席皮薩尼說，「慢城」運動希望推展地方特色及保存傳統文化、手工技藝，強化地方經濟發展，是對於未來子孫、環境及地球有限資源的負責任態度。

秘書長奧利維迪認為，希望所有加入的「慢城」都能秉持環境責任，很高興見到台灣各個慢城所做出的努力。