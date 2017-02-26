〈北部〉老舊熱水器「自爆」 花縣有4起
頻繁開關水易故障、肇禍
〔記者王錦義／花蓮報導〕「轟…」熱水器竟然自爆了！花蓮縣消防局最近接獲四起因使用瓦斯燃氣熱水器引發的住宅小火警，經過調查後，發現老舊熱水器因洩壓安全裝置或過溫防止安全裝置故障或未啟動，導致熱水器自燃或爆炸。消防局指出，現在很多家庭都會裝冷熱二合一的水龍頭，常轉到靠近熱水處而不自知，頻繁開關水造成熱水器容易故障，呼籲民眾定期檢查家中老舊熱水器，及水龍頭定位。
消防局火調科調查報告指出，受害民眾指出家中熱水器是在無使用狀態下發生自燃或爆炸的現象，經調查後，產生意外跟民眾的使用習慣及熱水器的部分安全裝置未啟動有關；現代許多水龍頭的設計為冷熱二合一的型態，民眾在開啟二合一型水龍頭時不會去注意是否有偏向熱水側，就這樣頻繁、短暫的觸動燃氣熱水器而不知。
消防局指出，部份老舊熱水器，在民眾不自覺開啟熱水管線或熱水管線漏水時，當長時間少量用水且觸動熱水器相當頻繁、短時間的反覆，熱水器的洩壓安全裝置或過溫防止安全裝置故障或未啟動時，導致熱水器熱交換器管線過溫及產生高壓，就會造成熱水管壓力過大爆炸且爐火持續燃燒，消防局提醒民眾一定要特別注意燃氣熱水器的使用安全細節，定期安全檢查。
另外，消防局調查中也發現，民眾有時覺得浴室水壓不足，會在熱水器冷水管前端加裝加壓馬達以增加供水壓力水壓，一旦出現熱水管漏水或誤觸長時間開啟少量熱水時，加壓馬達產生的壓力就可能會啟動熱水器燃燒，而長時間的加熱就可能造成自燃或爆炸的現象。
局長林文瑞說，水龍頭的使用要注意是定位在冷水或熱水上，避免造成瓦斯浪費及遭遇不必要的潛在風險，同時專業合格的燃氣熱水器承裝技術士進行定期檢查，除審視是否有一氧化碳中毒的風險，也可檢測燃氣熱水器之各項安全裝置是否正常，以維護自我的居家安全。
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