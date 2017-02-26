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〈北部〉重回阿美族聖山 部落今登頂祭祖

2017-02-26

奇美部落組76人隊伍 清晨出發

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「阿美族的祖先是Sera和Nakaw，他們從Langasan（八里灣山）遷徙到奇美部落！」為了找回祖先走過的路，花蓮瑞穗鄉奇美部落組成七十六人的龐大尋根隊伍，昨清晨從部落出發、傍晚走到「阿美族聖山」Langasan的山腳下宿營，今天將登頂祭祖。

18年前曾組隊尋根 沿水源挺進

距離上一次奇美部落族人集體沿著古道回到聖山Langasan尋根，已是十八年前。尋根隊伍昨一早在奇美社區活動中心集合，部落年齡階層第一級到第八級的男女族人七十六人，背負糧食裝備及山刀 ，分成八個小隊上山，他們將循著祖先Sera和Nakaw走過的路，沿著水源路上山，預計傍晚抵達Lagasan山腳生火紮營，今天上午登上聖山Lagasan（八里灣山）。

去年起 先遣部隊先行上山整路

三十七歲族人謝俊傑說，十八年前他還在讀高中，當時跟著部落的長輩、大哥回到聖山，沿途聽長輩說故事、學習阿美族的生活技能，他還記得當時的感動。所以謝俊傑和幾位青年決心回到這條古道，從去年開始陸續三次放下工作上山砍路，把荒蕪的路徑整理出來，過程雖然很辛勞，卻也甘之如飴。

沿途傳授青少年求生傳統技能

他說，從部落到聖山的直線距離僅四公里，但沿路要越溪、拉繩，克服許多困難地形，長度約十一公里，沿途將指導部落青少年認識並採集黃藤心等阿美族野菜、如何辨識獸徑、野外求生，耆老也將口述阿美族故事傳說。

母親來自奇美部落，就讀國立台灣科技大學大三學生高振瑋說，從小在都市長大，直到大學加入社團才開始認識原住民文化，他說，原住民文化正在流失，他希望能成為傳承的一分子，此行希望跟著長輩學習、回到祖先生活的地方。

頭目都元俊說，他曾走奇美古道回到聖山二次，也曾參與奇美部落在山頂的立碑紀念儀式，看到青年人這麼有心很感動，他希望以後聖山之旅「每三年舉辦一次」。

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  • 奇美部落聖山尋根隊昨天上午出發，年輕人重裝上肩，預計26日登上阿美族聖山。（記者花孟璟攝）

    奇美部落聖山尋根隊昨天上午出發，年輕人重裝上肩，預計26日登上阿美族聖山。（記者花孟璟攝）

  • 奇美部落通往聖山的古道，沿途必須溯溪爬山克服困難地形。（奇美部落提供）

    奇美部落通往聖山的古道，沿途必須溯溪爬山克服困難地形。（奇美部落提供）

  • 先遣探路整理古道路徑的奇美部落青年登上聖山，並於奇美部落所立的紀念石碑合影。（奇美部落提供）

    先遣探路整理古道路徑的奇美部落青年登上聖山，並於奇美部落所立的紀念石碑合影。（奇美部落提供）

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